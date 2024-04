Wyzywali go od "peda*ów", nauczyciele milczeli. Szokujące wyznanie gwiazdy "The Voice Kids" i "4Dreamers"

Magda Gessler od lat prowadzi program "Kuchenne rewolucje". Zdarzają się w nim chwile wzruszające, lecz także bardzo burzliwe i pełne wielkich emocji. Nie inaczej było tym razem. W czwartek, 25 kwietnia, wyemitowano odcinek, w którym restauratorka słynna na całą Polskę odwiedziła lokal "Świńskie Sprawki" w Łodzi. Po spróbowaniu kilku dań, stwierdziła, że są niesmaczne i mają "duże braki". Dalej wyliczała kolejne wpadki właścicieli oraz kucharzy: niedogotowane ziemniaki, słaby sprzęt, ogromny bałagan. Szef kuchni miał także poważne problemy z alkoholem. 42-letni mężczyzna obiecał Gessler, że będzie trzeźwy, a ona obserwowała, jak silnie drżą mu ręce. Finalnie restauratorka była rozczarowana brakiem organizacji i ostatecznie "poddała się", kończąc rewolucję. Padło też wiele mocnych słów i przekleństw. - Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Obserwuję to z dużą wrażliwością, jestem przejęta, bo myślałam, że nie jest aż tak źle, ale jest bardzo źle - stwierdziła Magda Gessler. Zaproponowała też, by Tomek udał się na leczenie, ponieważ jest "bardzo chory" i powinien być odseparowany, żeby "nie zrobić sobie i innym krzywdy". - W związku z tym ja w tym momencie nie będę mogła wam pomóc. Rezygnuję absolutnie z dalszej promocji restauracji, która moim zdaniem nie ma żadnej przyszłości w tej chwili – dodała Gessler.

Takiej afery Magda Gessler dawno nie przeżyła. "Kuchenne rewolucje" nieudane! "Świńskie Sprawki" zamknięte

Magda Gessler tłumaczyła właścicielom restauracji "Świńskie Sprawki", ze najpierw muszą przeprowadzić rewolucję w swoim życiu, a dopiero później w lokalu. I choć knajpa miała przeobrazić się w "Sztukę kochania mięsa", to nawet proste dania i menu przerosło kuchnię. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" była przerażona poziomem ich przygotowania.

- Ja skończyłam tutaj moją rolę. Państwu bardzo dziękuję. Wy zrobiliście wszystko, żeby nie doszło do finału. Bardzo chciałam, żeby ta restauracja wyszła. Jestem wk*** po prostu, że nie byłam w stanie wam pomóc, że nie wiem, czy ci ludzie mówią, prawdę, czy nie. Nie mam pojęcia, bo ich nie znam, ale znam was. Ja wam źle nie życzę, ale wy zrobiliście po prostu sobie nokaut. To są moje ostatnie słowa - mówiła Magda Gessler.

Jak donosi Pudelek, mimo że Gessler trzy tygodnie po rewolucji wróciła na miejsce, by zobaczyć, jak lokal sobie radzi, lecz restauracja była zamknięta, to teraz "Sztuka kochania mięsa" znowu normalnie funkcjonuje. Podobno właściciele mieli specjalnie czekać, aż Gessler wyjedzie, udając że się zamykają. - Czemu okłamaliście ludzi, że jesteście po "Kuchennych Rewolucjach", skoro zostały one przerwane z Waszej winy? - zapytał jeden z internautów, cytowany przez Pudelek. - Nie wierzymy we wszystko, co telewizja pokazuje - odpisali Marta z Tomkiem, właściciele. Co Wy na to?

