Matura 2024: język polski. Przecieki, pytania i arkusze CKE. Jaka lektura będzie na maturze 2024? [RELACJA NA ŻYWO 6.05.2024]

Matura 2024: polski. Zdjęcie arkusza CKE wyciekło do sieci?! [RELACJA NA ŻYWO 6.05.2024]

Matura 2024: polski. We wtorek (7.05.2024) rozpocznie się tegoroczny egzamin maturalny. Maturzyści na początek zmierzą się z językiem polskim, który każdego roku wzbudza ogromne emocje wśród zdających. Jaka lektura pojawi się w arkuszu CKE z polskiego? - to pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej wyszukiwarce. Uczniowie szukają też przecieków i jakichkolwiek wskazówek, co może pojawić się na maturze 2024 z polskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE z matury 2024 z polskiego oraz najnowsze informacje.