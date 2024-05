Roksana Węgiel szczerze o kopertach z pieniędzmi! Ciekawe, co na to goście ślubni

Rysiek z "Klanu", czyli Piotr Cyrwus, to prawdziwa legenda polskiej telewizji. Nie sposób wyobrazić sobie najbardziej długowieczną polską telenowelę bez tej charakterystycznej twarzy. Przez lata Rysiek z serialu "Klan" był obiektem drwin i docinków. Sam Piotr Cyrwus mówił o tym w trakcie ostatniego wywiadu, którego udzielił Marzenie Rogalskiej. - Tak to jest, jak jest "Klan" i "Rysiek z Klanu" to może będą jaja, albo coś takiego. To się zrobiło jakimś memem strasznym. (...) Mnie to już nie śmieszy. To już było. Zawsze ktoś wyciągnie coś, doczepi do czegoś - stwierdził zirytowany aktor. Co ciekawe, sam próbował nieco zmienić swoją rolę. Był jednak gaszony przez Pawła Karpińskiego, reżysera serialu "Klan". - Ja mówiłem: panie, nikt tak nie mówi, tak się ludzie nie zachowują, a pan Karpiński mówił: Piotrek ja nie robię dla ciebie tego serialu. I miał rację, robiliśmy ten serial dla 11 milionów osób. Bo taka była wtedy oglądalność - podkreślił serialowy Rysiek Lubicz.

Drugie dno roli Ryśka w serialu "Klan"

Marzena Rogalska jednak zwróciła uwagę na aspekt, o którym dotychczas raczej się nie mówiło. To drugie dno roli Ryśka z "Klanu". Zdaniem dziennikarki, postać ta jest ważna społecznie i należy ją bronić przed nieuzasadnionymi atakami. Przypomnijmy, że Rysiek w "Klanie" adoptował dziecko z zespołem Downa (słynnego Maćka granego przez Piotra Swenda) i pięknie się nim zajmował, będąc dla wielu Polaków wzorem ojca. Piotr Cyrwus podczas rozmowy z Rogalską przyznał, że jak grał rolę Ryśka, to go bronił. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmienił się Rysiek z "Klanu", czyli Piotr Cyrwus. A pod zdjęciami znajduje się Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci.

