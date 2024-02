Maciej Musiałowski zaprosił gości na premierę eurowizyjnego utworu, ale... piosenka się nie ukazała! Pojawiło się za to oświadczenie

Żona wyciągnęła go z nałogu. Jan Peszek szczerze o trudnych momentach życia. "Dobrobyt mnie nie psuje"

Serial "Klan w TVP emitowany jest już od 27 lat. Od początku najważniejsze role członków rodziny Lubiczów grali m.in. Barbara Bursztynowicz, Tomasz Stockinger, Agnieszka Kotulanka, Piotr Cyrwus czy Izabela Trojanowska. Telenowela ciągle cieszy się sporą popularnością. Lata świetlności "Klanu" przypadły jednak na końcówkę lat 90. i początek XXI wieku. Pamiętasz, który aktor wcielił się w daną postać? Rozwiąż nasz Quiz Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci. Nie brakuje podchwytliwych pytań.

Pod quizem znajduje się galeria: Agnieszka Wosińska Tak zmieniła się zakonnica Dorota z "Klanu"

Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci Pytanie 1 z 20 Na rozgrzewkę prawdziwa ikona. Ryśka Lubicza zagrał: Piotr Cyrwus Andrzej Grabarczyk Jan Wieczorkowski Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.