Natasza Urbańska kusi nogą owinięta ciasno w różowy materiał. Zwolnieni Kammel i Nowakowska z grobowymi minami. Mamy zdjęcia z finału "The Voice Kids"

Tak wyglądał finał The Voice Kids. Wystrojona Urbańska, Kammel i Ida robią dobrą minę do złej gry

Za nami finał 7. edycji show "The Voice Kids". Wiemy już, że wygrała ją zdolna Michell Siwak. Jej trenerka, Natasza Urbańska, postawiła tego wieczoru na seksowną kreację z połyskującego, różowego materiału, który ciasno opinał jej ciało. Nogą grała także Cleo, która na finał wybrała długą, granatową sukienkę z dużym wycięciem.

Bardzo elegancko, jak zawsze zresztą, prezentował się Tomasz Kammel. Prezenter od lat prezentował na antenie Telewizji Polskiej wielką klasę, elegancję i profesjonalizm, dlatego trudno uwierzyć, że był to najprawdopodobniej jego ostatni występ na antenie TVP. To samo spotka Idę Nowakowską, która tym razem zaprezentowała się w ognistej czerwieni i w nowym, niestety niezbyt korzystnym kolorze włosów.

Oboje oni zostali zwolnieni z "Pytania na śniadanie" i raczej nie pojawią się już więcej w produkcjach TVP, więc sobotnie pojawienie się na antenie stacji na żywo nie było dla nich komfortowe. Nic dziwnego, że z daleka było widać, że Tomasz Kammel nawet nie zamierza udawać radosnego, a Ida Nowakowska robiła dobrą minę do złej gry.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, choć Natasza Urbańska dobrze sprawdziła się w roli trenerki "The Voice Kids", w kolejnej edycji do programu ma wrócić zwolniony z niego niedawno Dawid Kwiatkowki, więc być może to właśnie ona będzie musiała pożegnać się z programem. Zwłaszcza, że została zatrudniona pod koniec rządów poprzedniej władzy Telewizji.

Żałujecie, że być może to ich ostatni raz?