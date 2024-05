Viki Gabor zaskoczyła w finale Eurowizji 2024. Pojawiła się nagle, a fani przecierali oczy ze zdumienia. Co za przemiana!

Co w serialach w najbliższym tygodniu? Ukrywany romans w "Pierwszej miłości". Małaszyński wraca do telewizji, a Figura dołącza do gangu!

Viki Gabor zaskoczyła w finale Eurowizji 2024

Finał Eurowizji 2024 już za nami i w końcu poznaliśmy zwycięzcę tegorocznego konkursu - został nim Nemo z piosenką "The Code". Artysta otrzymał najwięcej punktów od jurorów, a także wygrał w głosowaniu widzów. Emocje wokół 68. Koncertu Piosenki Eurowizji towarzyszył zarówno artystom, jak widzom niemalże do samego końca. Choć reprezentująca Polskę Luna nie zakwalifikowała się do finału, to jednak nie zabrakło na nim polskiego akcentu. Do samego końca nie było wiadomo, który artysta będzie przedstawiać wyniki głosowania polskiego jury. Spekulowano, że będzie to Edyta Górniak, dlatego tym większe zaskoczenie, gdy na telewizorach pojawiła się Viki Gabor. 16-latka przywitała się z prowadzącą i artystami występującymi na Eurowizji 2024 oraz ogłosiła, że 12 punktów od Polski wędruje do Szwajcarii.

Viki Gabor pokazała nową fryzurę

Jednak zdecydowanie największą uwagę przykuwa wygląd młodziutkiej piosenkarki. Viki Gabor zaprezentowała się widzom Eurowizji 2024 w zupełnie nowej fryzurze. 16-latka zafundowała sobie czerwone włosy, które zostały upięte na czubku głowy. Mało tego - Gabor podkreśliła nową fryzurę czerwoną kreacją. Jak prezentowała się podczas Eurowizji 2024? Zobaczcie sami:

