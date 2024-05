A jednak Polacy też wygrali Eurowizję 2024! To nasi stworzyli hit Nemo ze Szwajcarii!

Finał Eurowizji 2024 - ależ to były emocje! Do ostatniej sekundy tabela zwycięzców zmieniała się jak w kalejdoskopie! Szwajcarzy wygrali bezapelacyjnie w głosowaniu jurorów, ale do ostatniej chwili nie było wiadomo, co na to widzowie. Ale jednak to Szwajcar Nemo szalał z radości w finale Eurowizji 2024. Poznaj szczegóły i zobacz galerię zdjęć!