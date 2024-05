Holandia zdyskwalifikowana z konkursu Eurowizji 2024! Decyzja zapadła błyskawicznie. Mamy oświadczenie

Najpierw Zieliński, potem Ptaszyn i Hilla, teraz ON. Nie żyje kolejny wybitny muzyk! "To niewiarygodne"

Europejska Unia Nadawców wydała oficjalny komunikat dotyczący udziału Holandii w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Tuż przed finałem, który odbędzie się w sobotę, 11 maja Joost Klein został zdyskwalifikowany. "Holenderski artysta Joost Klein nie weźmie udziału w Wielkim Finale tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Szwedzka policja zbadała skargę złożoną przez członkinię ekipy produkcyjnej po incydencie, który miał miejsce po jej występie w czwartkowym wieczornym półfinale. Dopóki trwa proces prawny, kontynuowanie przez niego udziału w Konkursie byłoby niewłaściwe" - czytamy w oświadczeniu EBU. Jak przekazali przedstawiciele Europejskiej Unii Nadawców, wbrew medialnym spekulacjom incydent z udziałem holenderskiego reprezentanta nie był związany z innym uczestnikiem konkursu.

Eurowizja bez Holandii

Dlaczego Joost Klein został zdyskwalifikowany z Eurowizji 2024 tuż przed finałem? Już w piątek, 10 maja pojawiły się informacje, że reprezentant Holandii nie wziął udziału w próbie generalnej przed finałem Konkursu Piosenki Eurowizji. Szybko pojawiły się teorie dotyczące powodów "zawieszenia" występu Joosta Kleina w finale Eurowizji. Jedna z nich mówiła o awanturze, do jakiej doszło między Holendrem a fotografką. "Według informacji podanych przez szwedzkiego nadawcę SVT doszło do fizycznej konfrontacji pomiędzy Joostem Kleinem a fotografką" - czytamy na platformie X. I wiele wskazuje, że to prawda. "Mamy zero tolerancji dla niewłaściwych zachowań podczas naszego wydarzenia i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom Konkursu. W tej sytuacji zachowanie Joosta Kleina wobec członkini ekipy uznaje się za naruszenie zasad Konkursu" - wyjaśniono w komunikacie wydanym przez EBU.