Doda od lat słynie z tego, że mówi, co myśli, i robi to bez żadnych filtrów. Gdy inni celebryci prześcigają się w pokazywaniu sukcesów zawodowych, luksusowych wakacji i kolejnych kontraktów, ona postanowiła pójść pod prąd. Na swoim Instagramie opublikowała wpis, który jednych rozbawił do łez, a innych wprawił w osłupienie. Artystka wprost przyznała, że jest dumna z tego, czego… nie zrobiła.

Doda SZOKUJE bilansem 2025! Cieszy się, że nie poszła do więzienia

"Wspaniały rok. Cieszmy się z małych rzeczy" - napisała niewinnie Doda, by po chwili odpalić prawdziwą petardę. Na liście sukcesów znalazły się bowiem punkty, których raczej nie zobaczymy w żadnym CV. Wokalistka z dumą oznajmiła, że nie trafiła do więzienia, nie zaufała facetom, nie zaszła w ciążę, nie dołączyła do żadnego kultu i - co podkreśliła z charakterystycznym dla siebie czarnym humorem - nie umarła.

Internet natychmiast oszalał. Fani zasypali Dodę komentarzami, gratulując jej dystansu do siebie i odwagi w mówieniu rzeczy, które inni tylko myślą. Nie zabrakło też głosów, że artystka w kilku zdaniach celnie podsumowała realia życia w show-biznesie, gdzie granice często się zacierają, a presja bywa ogromna.

Zawsze z małych. Jeżeli poniesie nas na wyżyny - ok. Ale na wyżynach zawsze z pokorą - pisali wierni fani w sieci. No nie mów hop, jeszcze masz czas, żeby skończyć na 48h na dołku. Baw się dobrze i od razu rządź - czytamy w sekcji komentarzy.

Niektórzy dopatrzyli się w poście drugiego dna. Zdaniem fanów, to nie tylko żart, ale też gorzka refleksja po burzliwych doświadczeniach ostatnich lat - medialnych związkach, sądowych bataliach i nieustannym zainteresowaniu mediów. Podoba wam się jej podsumowanie?

