Ogłoszono nominacje do Orłów 2026
Nagrody Orły to prestiżowe polskie nagrody filmowe, przyznawane corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w branży filmowej. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce.
Orły przyznawane są w aż dwudziestu kategoriach, m.in. za Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Aktorka, a także za scenariusz, zdjęcia czy muzykę.
W środę, 11 lutego podczas specjalnej konferencji odczytano tegoroczną listę nominacji. W tym roku najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, otrzymał film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji zdobyły trzy filmy - "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".
Ceremonia rozdania 28. Polskich Nagród Filmowych Orły odbędzie się 9 marca.
Zobacz również: Polka z szansą na Oscara! Brylowała na imprezie pełnej gwiazd Hollywood
Orły 2026: Pełna lista nominowanych
Najlepszy Film:
- "Brat" - reż. Maciej Sobieszczański
- "Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski
- "Franz Kafka" - reż. Agnieszka Holland
- "Ministranci" - reż. Piotr Domalewski
- "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - reż. Emi Buchwald
Najlepszy Film Europejski:
- "Bogini Partenope" - reż. Paolo Sorrentino
- "Bugonia" - reż. Yorgos Lanthimos
- "Flow" - reż. Gints Zilbalodis
- "Nasienie świętej figi" - reż. Mohammad Rasoulof
- "Sirat" - reż. Oliver Laxe
Najlepsza Główna Rola Kobieca:
- Agnieszka Grochowska - "Brat"
- Agata Turkot - "Dom dobry"
- Izabela Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
- Matylda Giegżno - "Światłoczuła"
- Iza Kuna - "Teściowe 3"
Najlepsza Główna Rola Męska:
- Filip Wiłkomirski - "Brat"
- Eryk Kulm - "Chopin! Chopin!"
- Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"
- Idan Weiss - "Franz Kafka"
- Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca:
- Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin!"
- Agata Kulesza - "Dom dobry"
- Maria Sobocińska - "Dom dobry"
- Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"
- Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska:
-
Jacek Braciak - "Brat"
- Julian Świerzewski - "Brat"
-
Andrzej Konopka - "Dom dobry"
-
Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
-
Sławomir Orzechowski - "Ministranci"
Najlepszy Dokument:
- "Dziecko z pyłu" - reż. Weronika Mliczewska
- "Gość" - reż. Zvika Gregory Portnoy
- "Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar
- "Pociągi" - reż. Maciej Drygas
- "Silver" - reż. Natalia Koniarz
Najlepszy Filmowy Serial Fabularny:
- "1670", sezon 2. - reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela
- "Breslau" - reż. Leszek Dawid
- "Czarna śmierć" - reż. Jakub Czekaj
- "Heweliusz" - reż. Jan Holoubek
- "Przesmyk" - reż. Jan P. Matuszyński
Najlepsza Reżyseria:
- Maciej Sobieszczański - "Brat"
- Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"
- Agnieszka Holland - "Franz Kafka"
- Piotr Domalewski - "Ministranci"
- Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepszy Scenariusz:
- Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda - "Brat"
- Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"
- Marek Epstein - "Franz Kafka"
- Piotr Domalewski - "Ministranci"
- Karol Marczak, Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsze Zdjęcia:
- Jolanta Dylewska - "Brat"
- Michał Sobociński - "Chopin, Chopin!"
- Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka"
- Piotr Sobociński jr. - "Ministranci"
- Arkadiusz Tomiak - "Pani od polskiego"
Najlepszy Montaż:
- Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik — "Chopin, Chopin!"
- Krzysztof Komander — "Dom dobry"
- Pavel Hrdlička — "Franz Kafka"
- Agnieszka Glińska — "Ministranci"
- Anna Łuka — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
- Rafał Listopad — "Pociągi"
Najlepsza Scenografia:
- Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński — "Chopin, Chopin!"
- Joanna Macha — "Dom dobry"
- Henrich Boráros — "Franz Kafka"
- Wojciech Żogała — "Pani od polskiego"
- Wojciech Żogała — "Zamach na papieża"
Najlepsze Kostiumy:
- Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz — "Chopin, Chopin!"
- Michaela Horackova — "Franz Kafka"Wiola Uliasz — "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
- Dorota Roqueplo — "Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay"
- Małgorzata Moskwa-Braszka — "Zamach na papieża"
Najlepsza Charakteryzacja:
- Ann Catrine — "Brzydka siostra"
- Dariusz Krysiak — "Chopin, Chopin"
- Liliana Gałązka — "Dom dobry"
- Magdalena Tarka — "Larp"
- Agnieszka Hdoowana — "Zamach na papieża"
- Agnieszka Jońca — "Życie dla początkujących"
Najlepsza Muzyka:
- Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Brat"
- Mikołaj Trzaska — "Dom dobry"
- Joaquin Garcia — "Dziecko z pyłu"
- Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Franz Kafka"
- Michał Lorenc — "Mensch"
- Wojciech Urbański — "Ministranci"
- Katarzyna Gawlik — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
- Marcin Lenarczyk — "Sny pełne dymu"
- Daniel Bloom — "Zamach na papieża"
Najlepszy Dźwięk:
- Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień — "Chopin, Chopin!"
- Radosław Ochnio — "Dom dobry"
- Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka — "Ministranci"
- Aleksandra Landsman — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
- Krzysztof Jastrząb — "Pani od polskiego"
Odkrycie Roku:
- Iga Lis — reżyseria filmu "Bałtyk"
- Filip Wiłkomirski — aktor "Brat"
- Kordian Kądziela — reżyseria "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
- Tobiasz Wajda — aktor "Ministranci"
- Emi Buchwald — reżyseria "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Zobacz również: Orły 2025: Wiemy, kto otrzymał "polskie Oscary"! Jeden film zgarnął prawie wszystko