Ogłoszono nominacje do Orłów 2026

Nagrody Orły to prestiżowe polskie nagrody filmowe, przyznawane corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w branży filmowej. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce.

Orły przyznawane są w aż dwudziestu kategoriach, m.in. za Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Aktorka, a także za scenariusz, zdjęcia czy muzykę.

W środę, 11 lutego podczas specjalnej konferencji odczytano tegoroczną listę nominacji. W tym roku najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, otrzymał film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji zdobyły trzy filmy - "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Ceremonia rozdania 28. Polskich Nagród Filmowych Orły odbędzie się 9 marca.

Orły 2026: Pełna lista nominowanych

Najlepszy Film:

"Brat" - reż. Maciej Sobieszczański

"Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski

"Franz Kafka" - reż. Agnieszka Holland

"Ministranci" - reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - reż. Emi Buchwald

Najlepszy Film Europejski:

"Bogini Partenope" - reż. Paolo Sorrentino

"Bugonia" - reż. Yorgos Lanthimos

"Flow" - reż. Gints Zilbalodis

"Nasienie świętej figi" - reż. Mohammad Rasoulof

"Sirat" - reż. Oliver Laxe

Najlepsza Główna Rola Kobieca:

Agnieszka Grochowska - "Brat"

Agata Turkot - "Dom dobry"

Izabela Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Matylda Giegżno - "Światłoczuła"

Iza Kuna - "Teściowe 3"

Najlepsza Główna Rola Męska:

Filip Wiłkomirski - "Brat"

Eryk Kulm - "Chopin! Chopin!"

Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"

Idan Weiss - "Franz Kafka"

Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca:

Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin!"

Agata Kulesza - "Dom dobry"

Maria Sobocińska - "Dom dobry"

Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska:

Jacek Braciak - "Brat"

Julian Świerzewski - "Brat"

Andrzej Konopka - "Dom dobry"

Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Sławomir Orzechowski - "Ministranci"

Najlepszy Dokument:

"Dziecko z pyłu" - reż. Weronika Mliczewska

"Gość" - reż. Zvika Gregory Portnoy

"Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar

"Pociągi" - reż. Maciej Drygas

"Silver" - reż. Natalia Koniarz

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny:

"1670", sezon 2. - reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela

"Breslau" - reż. Leszek Dawid

"Czarna śmierć" - reż. Jakub Czekaj

"Heweliusz" - reż. Jan Holoubek

"Przesmyk" - reż. Jan P. Matuszyński

Najlepsza Reżyseria:

Maciej Sobieszczański - "Brat"

Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"

Agnieszka Holland - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepszy Scenariusz:

Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda - "Brat"

Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"

Marek Epstein - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Karol Marczak, Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsze Zdjęcia:

Jolanta Dylewska - "Brat"

Michał Sobociński - "Chopin, Chopin!"

Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka"

Piotr Sobociński jr. - "Ministranci"

Arkadiusz Tomiak - "Pani od polskiego"

Najlepszy Montaż:

Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik — "Chopin, Chopin!"

Krzysztof Komander — "Dom dobry"

Pavel Hrdlička — "Franz Kafka"

Agnieszka Glińska — "Ministranci"

Anna Łuka — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Rafał Listopad — "Pociągi"

Najlepsza Scenografia:

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński — "Chopin, Chopin!"

Joanna Macha — "Dom dobry"

Henrich Boráros — "Franz Kafka"

Wojciech Żogała — "Pani od polskiego"

Wojciech Żogała — "Zamach na papieża"

Najlepsze Kostiumy:

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz — "Chopin, Chopin!"

Michaela Horackova — "Franz Kafka"Wiola Uliasz — "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Dorota Roqueplo — "Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay"

Małgorzata Moskwa-Braszka — "Zamach na papieża"

Najlepsza Charakteryzacja:

Ann Catrine — "Brzydka siostra"

Dariusz Krysiak — "Chopin, Chopin"

Liliana Gałązka — "Dom dobry"

Magdalena Tarka — "Larp"

Agnieszka Hdoowana — "Zamach na papieża"

Agnieszka Jońca — "Życie dla początkujących"

Najlepsza Muzyka:

Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Brat"

Mikołaj Trzaska — "Dom dobry"

Joaquin Garcia — "Dziecko z pyłu"

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Franz Kafka"

Michał Lorenc — "Mensch"

Wojciech Urbański — "Ministranci"

Katarzyna Gawlik — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Marcin Lenarczyk — "Sny pełne dymu"

Daniel Bloom — "Zamach na papieża"

Najlepszy Dźwięk:

Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień — "Chopin, Chopin!"

Radosław Ochnio — "Dom dobry"

Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka — "Ministranci"

Aleksandra Landsman — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Krzysztof Jastrząb — "Pani od polskiego"

Odkrycie Roku:

Iga Lis — reżyseria filmu "Bałtyk"

Filip Wiłkomirski — aktor "Brat"

Kordian Kądziela — reżyseria "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Tobiasz Wajda — aktor "Ministranci"

Emi Buchwald — reżyseria "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

