Te produkcje zawalczą o Orły 2026! Głośny film z rekordem nominacji

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-11 21:27

Dziś ogłoszono nominacje do nagród Polskiej Akademii Filmowej. Tym samym poznaliśmy twórców oraz produkcje, które mają szanse na zdobycie statuetkę Orła. Na liście nominowanych nie brakuje znanych nazwisk oraz popularnych filmów. Aż trzynaście nominacji otrzymała produkcja, o której w ostatnim czasie było bardzo głośno.

Ogłoszono nominacje do Orłów 2026

Nagrody Orły to prestiżowe polskie nagrody filmowe, przyznawane corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w branży filmowej. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce.

Orły przyznawane są w aż dwudziestu kategoriach, m.in. za Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Aktorka, a także za scenariusz, zdjęcia czy muzykę.

W środę, 11 lutego podczas specjalnej konferencji odczytano tegoroczną listę nominacji. W tym roku najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, otrzymał film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji zdobyły trzy filmy - "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Ceremonia rozdania 28. Polskich Nagród Filmowych Orły odbędzie się 9 marca.

Orły 2026: Pełna lista nominowanych

Najlepszy Film:

  • "Brat" - reż. Maciej Sobieszczański
  • "Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski
  • "Franz Kafka" - reż. Agnieszka Holland
  • "Ministranci" - reż. Piotr Domalewski
  • "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - reż. Emi Buchwald

Najlepszy Film Europejski:

  • "Bogini Partenope" - reż. Paolo Sorrentino
  • "Bugonia" - reż. Yorgos Lanthimos
  • "Flow" - reż. Gints Zilbalodis
  • "Nasienie świętej figi" - reż. Mohammad Rasoulof
  • "Sirat" - reż. Oliver Laxe

Najlepsza Główna Rola Kobieca:

  • Agnieszka Grochowska - "Brat"
  • Agata Turkot - "Dom dobry"
  • Izabela Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Matylda Giegżno - "Światłoczuła"
  • Iza Kuna - "Teściowe 3"

Najlepsza Główna Rola Męska:

  • Filip Wiłkomirski - "Brat"
  • Eryk Kulm - "Chopin! Chopin!"
  • Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"
  • Idan Weiss - "Franz Kafka"
  • Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca:

  • Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin!"
  • Agata Kulesza - "Dom dobry"
  • Maria Sobocińska - "Dom dobry"
  • Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"
  • Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska:

  • Jacek Braciak - "Brat"

  • Julian Świerzewski - "Brat"

  • Andrzej Konopka - "Dom dobry"

  • Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

  • Sławomir Orzechowski - "Ministranci"

Najlepszy Dokument:

  • "Dziecko z pyłu" - reż. Weronika Mliczewska
  • "Gość" - reż. Zvika Gregory Portnoy
  • "Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar
  • "Pociągi" - reż. Maciej Drygas
  • "Silver" - reż. Natalia Koniarz

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny:

  • "1670", sezon 2. - reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela
  • "Breslau" - reż. Leszek Dawid
  • "Czarna śmierć" - reż. Jakub Czekaj
  • "Heweliusz" - reż. Jan Holoubek
  • "Przesmyk" - reż. Jan P. Matuszyński

Najlepsza Reżyseria:

  • Maciej Sobieszczański - "Brat"
  • Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"
  • Agnieszka Holland - "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski - "Ministranci"
  • Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepszy Scenariusz:

  • Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda - "Brat"
  • Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"
  • Marek Epstein - "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski - "Ministranci"
  • Karol Marczak, Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsze Zdjęcia:

  • Jolanta Dylewska - "Brat"
  • Michał Sobociński - "Chopin, Chopin!"
  • Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka"
  • Piotr Sobociński jr. - "Ministranci"
  • Arkadiusz Tomiak - "Pani od polskiego"

Najlepszy Montaż:

  • Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik — "Chopin, Chopin!"
  • Krzysztof Komander — "Dom dobry"
  • Pavel Hrdlička — "Franz Kafka"
  • Agnieszka Glińska — "Ministranci"
  • Anna Łuka — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Rafał Listopad — "Pociągi"

Najlepsza Scenografia:

  • Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński — "Chopin, Chopin!"
  • Joanna Macha — "Dom dobry"
  • Henrich Boráros — "Franz Kafka"
  • Wojciech Żogała — "Pani od polskiego"
  • Wojciech Żogała — "Zamach na papieża"

Najlepsze Kostiumy:

  • Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz — "Chopin, Chopin!"
  • Michaela Horackova — "Franz Kafka"Wiola Uliasz — "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Dorota Roqueplo — "Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay"
  • Małgorzata Moskwa-Braszka — "Zamach na papieża"

Najlepsza Charakteryzacja:

  • Ann Catrine — "Brzydka siostra"
  • Dariusz Krysiak — "Chopin, Chopin"
  • Liliana Gałązka — "Dom dobry"
  • Magdalena Tarka — "Larp"
  • Agnieszka Hdoowana — "Zamach na papieża"
  • Agnieszka Jońca — "Życie dla początkujących"

Najlepsza Muzyka:

  • Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Brat"
  • Mikołaj Trzaska — "Dom dobry"
  • Joaquin Garcia — "Dziecko z pyłu"
  • Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Franz Kafka"
  • Michał Lorenc — "Mensch"
  • Wojciech Urbański — "Ministranci"
  • Katarzyna Gawlik — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Marcin Lenarczyk — "Sny pełne dymu"
  • Daniel Bloom — "Zamach na papieża"

Najlepszy Dźwięk:

  • Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień — "Chopin, Chopin!"
  • Radosław Ochnio — "Dom dobry"
  • Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka — "Ministranci"
  • Aleksandra Landsman — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Krzysztof Jastrząb — "Pani od polskiego"

Odkrycie Roku:

  • Iga Lis — reżyseria filmu "Bałtyk"
  • Filip Wiłkomirski — aktor "Brat"
  • Kordian Kądziela — reżyseria "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Tobiasz Wajda — aktor "Ministranci"
  • Emi Buchwald — reżyseria "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Ogłoszenie Nominowanych do 28. Orłów
