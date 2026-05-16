Które miejsce zajęła Steczkowska na Eurowizji? Ten wynik zapisał się w historii

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji

Alicja Szemplińska staje przed szansą na wysokie miejsce w finale Eurowizji 2026. Choć początkowo nie była brana pod uwagę jako faworytka, świetnie wypadła w pierwszym półfinale, zapewniając sobie awans do decydującego etapu konkursu, jak informuje Radio Eska. Internauci chętnie porównują jej wykonanie "Pray" z zeszłorocznym występem Justyny Steczkowskiej w Bazylei. Głośno zrobiło się wokół wypowiedzi Kayah, która komplementując Szemplińską, skrytykowała jej poprzedniczkę. Komentarz o "tanich wygibasach" nie umknął uwadze Steczkowskiej, która odpowiedziała na te słowa.

Eurowizja 2025: show Justyny Steczkowskiej

W ubiegłym roku, podczas finału w Bazylei, Justyna Steczkowska wystąpiła z nowoczesnym i niezwykle klimatycznym utworem "Gaja". Piosenkarka zaprezentowała profesjonalne i widowiskowe show, które na długo zapadnie w pamięć jako jedno z najlepszych polskich wykonań w historii konkursu. Pytanie brzmi, jak ten występ oceniło jury i widzowie.

Wynik Steczkowskiej na Eurowizji 2025. Ile punktów zdobyła Polska?

Po awansie do finału Eurowizji 2025 Justyna Steczkowska ostatecznie zajęła 14. miejsce, gromadząc na swoim koncie 156 punktów. Chociaż liczyła na więcej, podobnie jak jej fani, to i tak jedno z najlepszych osiągnięć Polski w tym plebiscycie.

Warto przyjrzeć się bliżej, jak rozłożyły się punkty w 2025 roku. Występ Steczkowskiej zyskał uznanie przede wszystkim wśród widzów, bo jurorzy przyznali jej tylko 17 punktów, co dałoby zaledwie 24. miejsce. To publiczność przed telewizorami doceniła "Gaję", oddając na nią głosy, które przełożyły się na 139 punktów. W głosowaniu widzów Polska zajęła wysokie, 7. miejsce.

