Steczkowska odpowiada Kayah na słowa o jej występie na Eurowizji. Padła nietypowa propozycja!

Kayah uderza w występ Steczkowskiej na Eurowizji

Tegoroczna Eurowizja 2026 budzi ogromne zainteresowanie w Polsce. Reprezentująca nasz kraj Alicja Szemplińska zebrała fantastyczne recenzje za swój występ z piosenką "Pray", który zapewnił jej miejsce w finale. Pojawiły się głosy, że jej prezentacja przewyższa zeszłoroczne show Justyny Steczkowskiej do utworu "Gaja". Wśród osób chwalących Szemplińską znalazła się Kayah, która w komentarzu pod jej występem zaznaczyła, że świetny efekt osiągnięto "bez wygibasów i latania w przestworzach". Było to wyraźne nawiązanie do choreografii Steczkowskiej z Bazylei, w której artystka unosiła się nad sceną. Autorka "Gai" postanowiła nie przemilczeć tej uwagi i na Instagramie skierowała kilka słów bezpośrednio do Kayah.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Steczkowska proponuje Kayah latanie podczas festiwalu w Sopocie

Justyna Steczkowska nie kryła rozczarowania uszczypliwością ze strony koleżanki po fachu. W swoim wpisie na Instagramie zaproponowała Kayah, by ta sama spróbowała zaśpiewać, unosząc się wysoko nad sceną. Wskazała również, że zbliżający się festiwal w Sopocie to doskonała okazja na takie wyzwanie.

"Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem "tanich wygibasów" zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji. Sztuka może się podobać lub nie – to naturalne. Ale wierzę, że nawet w różnicy zdań można obdarzać się wzajemnym szacunkiem, empatią i zrozumieniem. Kayah, zapraszam Cię serdecznie na "smoka" i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie "tanie wygibasy", jak czasem mogą wyglądać z dołu… Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy"