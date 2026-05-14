Steczkowska odpowiada Kayah na słowa o jej występie na Eurowizji. Padła nietypowa propozycja!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-14 20:18

Justyna Steczkowska nie przeszła obojętnie wobec komentarza koleżanki ze sceny muzycznej. Kayah, chwaląc występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji, stwierdziła, że dobry pokaz można stworzyć bez "wygibasów i latania w przestworzach". Słowa te odebrano jako aluzję do ubiegłorocznego show Steczkowskiej, która w odpowiedzi wystosowała do niej list otwarty na Instagramie.

Kayah uderza w występ Steczkowskiej na Eurowizji

Tegoroczna Eurowizja 2026 budzi ogromne zainteresowanie w Polsce. Reprezentująca nasz kraj Alicja Szemplińska zebrała fantastyczne recenzje za swój występ z piosenką "Pray", który zapewnił jej miejsce w finale. Pojawiły się głosy, że jej prezentacja przewyższa zeszłoroczne show Justyny Steczkowskiej do utworu "Gaja". Wśród osób chwalących Szemplińską znalazła się Kayah, która w komentarzu pod jej występem zaznaczyła, że świetny efekt osiągnięto "bez wygibasów i latania w przestworzach". Było to wyraźne nawiązanie do choreografii Steczkowskiej z Bazylei, w której artystka unosiła się nad sceną. Autorka "Gai" postanowiła nie przemilczeć tej uwagi i na Instagramie skierowała kilka słów bezpośrednio do Kayah.

ZOBACZ TAKŻE: Burza po zachowaniu Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Izraelczycy atakują polską artystkę

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Steczkowska proponuje Kayah latanie podczas festiwalu w Sopocie

Justyna Steczkowska nie kryła rozczarowania uszczypliwością ze strony koleżanki po fachu. W swoim wpisie na Instagramie zaproponowała Kayah, by ta sama spróbowała zaśpiewać, unosząc się wysoko nad sceną. Wskazała również, że zbliżający się festiwal w Sopocie to doskonała okazja na takie wyzwanie.

"Określenie wielomiesięcznej pracy wielu ludzi mianem "tanich wygibasów" zwyczajnie nas zasmuciło @kayah_official. Za każdym naszym scenicznym ruchem stoją miesiące pracy, treningu, dyscypliny, emocji i serca ludzi, którzy tworzą widowisko z prawdziwej pasji. Sztuka może się podobać lub nie – to naturalne. Ale wierzę, że nawet w różnicy zdań można obdarzać się wzajemnym szacunkiem, empatią i zrozumieniem. Kayah, zapraszam Cię serdecznie na "smoka" i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią – najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie "tanie wygibasy", jak czasem mogą wyglądać z dołu… Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy"

Steczkowska odpowiada na komentarz Kayah
Galeria zdjęć 19
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
ALICJA SZEMPLIŃSKA
KAYAH