Zaskakujące rozpoczęcie półfinału Eurowizji 2026. Prowadzący zaliczyli mega wpadkę?!

Katastrofa na scenie Eurowizji 2026

Organizacja tegorocznego konkursu przypadła Austrii, co stanowi pokłosie triumfu artysty o pseudonimie JJ, który rok temu podbił serca europejskiej publiczności utworem "Wasted Love". Wiedeński koncert z 14 maja zainaugurowano właśnie tą kompozycją, jednak zamiast oryginalnego wokalisty przed mikrofonami stanęli prezenterzy. Wykorzystano dobrze znaną z poprzedniej edycji oprawę wizualną, a na charakterystycznej łódce zameldował się Michael Ostrowski, do którego wkrótce dołączyła Victoria Swarovski. Poziom wokalny pozostawiał wiele do życzenia, a dodatkowo cała konstrukcja sceniczna zaczęła się gwałtownie rozpadać. Złamany maszt, zbyt silny podmuch wiatru z wentylatorów oraz zrujnowana fryzura prowadzącej wywołały konsternację wśród widzów, sugerując potężną awarię całego przedsięwzięcia.

Wszelkie obawy dotyczące technicznego fiaska wiedeńskiego show można natychmiast rozwiać, ponieważ chaotyczny spektakl okazał się skrupulatnie zaplanowaną satyrą. Kwestia oceny humoru płynącego z tego widowiska pozostaje sprawą otwartą i zależy wyłącznie od indywidualnych upodobań widzów. Co ciekawe, w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej tego samego dnia przed drugim półfinałem, ubiegłoroczny triumfator JJ przyznał, że nie miał najmniejszego pojęcia o przygotowywanej przez nadawcę ORF inscenizacji. Z reakcji i postawy muzyka można było bardzo łatwo wywnioskować, że specyficzny hołd dla jego zwycięskiego występu z 2025 roku zupełnie nie przypadł mu do gustu.

Decydujące starcie muzyków zaplanowano na sobotni wieczór, 11 maja 2026 roku. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00, a polscy sympatycy konkursu będą mogli śledzić zmagania za pośrednictwem kanałów TVP1 oraz TVP Polonia. Organizatorzy zapewniają również bezpłatny, międzynarodowy stream, który zostanie udostępniony na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na platformie YouTube. Wśród artystów walczących o główne trofeum zaprezentuje się między innymi reprezentantka naszego kraju, Alicja Szemplińska.