Tłum gwiazd na premirze Pawła Pawlikowskiego w Cannes! Demi Moore, Diane Kruger i inni oklaskiwali polskie "Fatherland"

Premiera Pawła Pawlikowskiego i polskiej ekipy w Cannes

"Fatherland", czyli "Ojczyzna" - najnowszy film Pawła Pawlikowskiego miał uroczystą premierę w czwartkowy wieczór podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Poprzedni film Pawła Pawlikowskiego, „Zimna wojna” był ogromnym sukcesem międzynarodowym - zdobył aż 52 nagrody i 126 nominacji, w tym najważniejszą - do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia. Otworzył Joannie Kulig i Tomaszowi Kotowi, którzy odtwarzali role główne, wrota do międzynarodowej kariery i walki o role w zagranicznych superprodukcjach. Mimo trudnego przekazu i czarno-białej formy, która stała się znakiem rozpoznawczym Pawlikowskiego, film podbił też serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad 1 milion widzów.

O czym jest nowy film "ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego?

„Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem, granym przez Hannsa Zischlera, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką - w tej roli jedno z najgorętszych w ostatnim czasie nazwisko kina - Sandra Hüller. Gwiazda znana między innymi ze „Strefy interesów” i „Anatomii upadku” na premierze w Cannes pojawiła się w zjawiskowej, pierzastej kreacji, od której trójwymiarowej formy trudno było oderwać wzrok.

Zobacz również: Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes

Akcja filmu rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy. Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni, polski zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala, który ostatnio pracował przy „Hamnecie”, kostiumografkę Aleksandrę Staszko, która niedawno brała udział w produkcji „Ministranci” oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego.

Tłum gwiazd z Demi Moore na czele na premierze "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego w Cannes

Na premierze w Cannes, na czerwonym dywanie, u boku Pawła Pawlikowskiego zjawiskowo zaprezentowała się oczywiście jego wieloletnia partnerka, muza, modelka i aktorka - Małgorzata Bela. Ikona polskiej mody w "prostym", czarnym komplecie zakasowała niejedną suknię balową. Wyglądała z klasą, elegancko i niezwykle nowocześnie.

Na premierze Polaka nie zabrakło też światowych gwiazd największego kalibru - poza obsadą jego filmu pojawiła się Demi Moore w ognistej czerwieni, Seth Rogen z żoną Lauren Miller, Samira Wiley, Julia Louis-Dreyfus oraz przepiękna Diane Kruger w zielono-złotej kreacji, która powiewała efektownie na wietrze gdy aktorka stała na legendarnych schodach w Cannes.

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat. Film trafi do polskich kin już 19 czerwca.

Zobacz również: Liche ramionka w Cannes. Wychudzone sylwetki gwiazd budzą niepokój... Tylko spójrzcie na Demi Moore!

100