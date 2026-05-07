Victoria Swarovski poprowadzi Eurowizję 2026. Jej rodzina to potentaci w branży biżuteryjnej

Victoria Swarovski - kariera muzyczna i telewizyjna

Victoria Swarovski urodziła się w Innsbrucku w austriackim Tyrolu. Działa jako prezenterka, modelka, projektantka, przedsiębiorczyni oraz piosenkarka. Chociaż należy do słynnej rodziny zajmującej się biżuterią, postanowiła rozwijać karierę poza rodzinnym biznesem. Mając 16 lat, podpisała kontrakt z wytwórnią Sony Music i wypuściła kilka singli. Dwa lata później wyjechała do Los Angeles, gdzie tworzyła muzykę m.in. z Diane Warren – autorką piosenek nagrodzoną Grammy. Przełomem w jej karierze był 2016 rok, kiedy zwyciężyła w niemieckiej edycji "Tańca z gwiazdami", czyli w programie "Let’s Dance". Później zapisała się w historii jako najmłodsza jurorka w formacie "Das Supertalent". Od 2018 roku to ona prowadzi show "Let’s Dance". W swoim portfolio ma także rolę gospodyni wydarzeń takich jak "100 Years Disney Show" czy gala nagród Bambi, należących do najbardziej prestiżowych w europejskim przemyśle rozrywkowym.

ZOBACZ TAKŻE: Wpadki, których nie da się zapomnieć. Tak wyglądały największe wtopy Eurowizji

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Victoria Swarovski rozwija własne biznesy

Obok obecności w mediach Victoria Swarovski zajmuje się też biznesem. W 2020 roku powołała do życia markę kosmetyków ORIMEI. Jako modelka gościła na okładkach wielu czasopism w kraju i za granicą, między innymi w takich tytułach jak: Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style i Forbes. Pamiętając o swoich tyrolskich korzeniach, stworzyła kolekcje tradycyjnych strojów dirndl, odzieży oraz dodatków.

20

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Wiedeńska Wiener Stadthalle będzie areną jubileuszowego, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zmagania półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast zwycięzcę poznamy w finale 16 maja 2026 roku. Konkurs trafił do Austrii dzięki temu, że rok wcześniej triumfował JJ z utworem "Wasted Love". Będzie to edycja z najmniejszą liczbą uczestników od 2003 roku – w Austrii zaprezentują się wokaliści z 35 krajów. Pięć państw zrezygnowało z udziału, bojkotując obecność reprezentanta Izraela.