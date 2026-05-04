Wpadki, których nie da się zapomnieć. Tak wyglądały największe wtopy Eurowizji

Redakcja ESKA.pl
2026-05-04 15:56

Czy wiesz, że za perfekcyjnie przygotowaną telewizyjną ułudą Eurowizji kryją się momenty, które mrożą krew w żyłach producentów? Od roztrzaskanych trofeów po wtargnięcia intruzów na scenę – historia Konkursu Piosenki Eurowizji to nie tylko wielkie hity, ale też błędy, których nie dało się wyciąć z transmisji na żywo. Poznajcie incydenty, które na zawsze zapisały się w annałach tego europejskiego święta muzyki.

Szwajcaria faworytem Eurowizji 2024? Za piosenką Nemo stoi Polak

i

Autor: Eurovision Song Contest/ Materiały prasowe

Puchar, który przynosi pecha (i często się tłucze)

Zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji to ogromny prestiż. Od 2008 roku triumfatorzy otrzymują charakterystyczną, szklaną statuetkę w kształcie klasycznego mikrofonu z lat 50. Jej projektantem jest Kjell Engman ze słynnej szwedzkiej huty szkła Kosta Boda. Trofeum to ma jednak jedną ogromną wadę – jest niezwykle kruche, co wielokrotnie przysporzyło problemów wygranym artystom w ferworze radości.

Zwycięzcy kontra szkło

Z biegiem lat stłuczenie statuetki tuż po zwycięstwie stało się wręcz eurowizyjną tradycją. Kto miał pecha z mikrofonem?

  • W 2009 roku Alexander Rybak z Norwegii tak mocno uderzył statuetką po swoim historycznym zwycięstwie, że złamał jej podstawę.
  • W 2013 roku Dunka Emmelie de Forest również uszkodziła nagrodę, przez co statuetka musiała trafić do naprawy.
  • W 2018 roku Izraelka Netta Barzilai zniszczyła swoje trofeum po wygranej z piosenką „Toy”. Europejska Unia Nadawców (EBU) wręczyła jej później zapasowy egzemplarz.
  • W 2024 roku szwajcarski reprezentant Nemo w emocjach uderzył nagrodą o scenę po wygranej z utworem „The Code”, co doprowadziło nie tylko do rozbicia trofeum, ale też do kontuzji jego kciuka!
  • Klątwa szklanego mikrofonu trwa w najlepsze, ponieważ w 2025 roku austriacki wokalista JJ również zniszczył statuetkę niedługo po ogłoszeniu wyników.

ZOBACZ TAKŻE: Celine Dion wygrała Eurowizję… dla Szwajcarii. Mało kto o tym pamięta

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Intruzi, którzy zakłócili miliony transmisji

Eurowizja to ogromne wyzwanie dla ochrony, ponieważ to jedno z największych na świecie wydarzeń transmitowanych na żywo. Mimo restrykcyjnych procedur, w historii konkursu zdarzały się sytuacje, w których niepożądane osoby znalazły się na scenie obok artystów, wywołując niemałą konsternację zarówno wśród widowni, jak i samej delegacji.

Koszmar z 2010 i 2018 roku

Najbardziej znany incydent z ostatnich lat miał miejsce podczas wielkiego finału w Lizbonie w 2018 roku. Brytyjka SuRie śpiewała swój utwór „Storm”, gdy na scenę wbiegł mężczyzna. Wyrwał jej mikrofon i zaczął wykrzykiwać do kamery polityczne hasła na temat brytyjskich mediów.

  • Jak zareagowała artystka? Wykazała się niezwykłym profesjonalizmem. Stanęła z boku, zaczęła klaskać w rytm piosenki, a gdy ochrona obezwładniła intruza, podniosła mikrofon z ziemi i brawurowo dokończyła występ. EBU zaoferowała delegacji możliwość powtórzenia występu, jednak ta odmówiła, będąc dumną z postawy wokalistki.
  • Podobny przypadek miał miejsce w 2010 roku w Oslo podczas występu reprezentanta Hiszpanii. Gdy Daniel Diges wykonywał „Algo pequeñito”, na scenę wparował słynny intruz Jimmy Jump, który przez chwilę tańczył z artystami. Diges zachował zimną krew, a po zakończeniu wszystkich prezentacji konkursowych otrzymał szansę zaśpiewania swojego utworu jeszcze raz.
Alexander Rybak w 2009 roku
Galeria zdjęć 10

Cisza przed burzą, czyli hiszpański falstart

Obecnie na Eurowizji nie ma już orkiestry na żywo i wszystkie podkłady instrumentalne są odtwarzane z taśmy. Jednak nawet w erze muzyków grających na żywo, awarie techniczne zdarzały się i były niezwykle stresujące dla reprezentantów. Jeden z najbardziej widowiskowych błędów realizacyjnych miał miejsce w Zagrzebiu, w 1990 roku.

Hiszpański duet Azúcar Moreno wyszedł na scenę, by zaprezentować utwór „Bandido”. Z powodu usterki technicznej podkład muzyczny wystartował w złym momencie i zupełnie nie zgrał się z sekcją rytmiczną graną przez orkiestrę. Siostry pewnym krokiem weszły na scenę i próbowały zacząć śpiewać, ale szybko zorientowały się w sytuacji. Wymieniły ze sobą wymowne spojrzenia i... wściekłe zeszły za kulisy.

Zapanowała ogromna konsternacja, jednak po krótkiej chwili problem naprawiono. Azúcar Moreno wróciły i dały fenomenalny, pełen energii koncert. Ostatecznie zajęły bardzo wysokie, piąte miejsce, udowadniając, że wpadkę można przekuć w ogromny sukces, jeśli zareaguje się z odpowiednią klasą i z uśmiechem na twarzy.

Kiedy nagroda waży zbyt wiele

Rok po swoim historycznym zwycięstwie w Birmingham, reprezentantka Izraela Dana International powróciła na eurowizyjną scenę podczas finału w Jerozolimie (w 1999 roku), aby wręczyć nagrodę swojej następczyni. Szwecja wygrała tamtego wieczoru za sprawą Charlotte Nilsson i jej utworu „Take Me to Your Heaven”.

Moment, który miał być uroczystym przekazaniem tytułu, zakończył się spektakularnym wypadkiem. Trofeum przygotowane przez organizatorów okazało się tak nieporęczne i ciężkie, że Dana International, próbując je podnieść we wspólnej radości, straciła równowagę i z impetem runęła na scenę. Kamery transmitowały na żywo moment, w którym ochrona i obsługa techniczna pomagają wokalistce wstać. Zdarzenie to wywołało nawet przez moment fałszywy alarm bezpieczeństwa na widowni.

Izraelski finał w 1999 roku zapisał się w pamięci fanów Eurowizji z jeszcze dwóch historycznych powodów. To właśnie wtedy po raz pierwszy ostatecznie zrezygnowano z orkiestry na żywo, wprowadzając podkłady muzyczne z taśmy, a także na dobre zniesiono nakaz śpiewania wyłącznie w języku urzędowym państwa, które dany artysta reprezentuje.

Eurowizja - kto śpiewał tę piosenkę?
Pytanie 1 z 10
Kto śpiewał piosenkę "My Słowanie"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA
WPADKI