Aidan będzie reprezentował Maltę na Eurowizji 2026. Kim jest wykonawca piosenki "Bella"?

Kim jest Aidan?

Aidan należy obecnie do największych muzycznych gwiazd na Malcie. Wokalista regularnie pojawia się na tamtejszych listach przebojów i wypełnia największe hale koncertowe. Popularność przyniosły mu utwory "Naħseb Fik" czy "Ritmu", które biły rekordy w maltańskim radiu oraz notowały miliony odtworzeń w serwisach streamingowych, jak Spotify i YouTube. Swój pierwszy album "This Is Aidan" artysta wydał w 2023 roku, a dwa lata później ukazała się jego EP-ka "Wild, Wild, Wild". Miał okazję dzielić scenę z międzynarodowymi sławami podczas imprezy Isle of MTV, a także był gwiazdą m.in. EuroPride. Niedawno Aidan ustanowił historyczny rekord w swoim kraju, przyciągając na solowy koncert Aidan The Show aż 10 tysięcy widzów – najwięcej w historii lokalnych solistów.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Alexandra Căpitănescu? Reprezentantka Rumunii na Eurowizji 2026 wywołała kontrowersje

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

O czym jest "Bella" Aidana?

Utwór "Bella" to pełna nostalgii opowieść o nieodwzajemnionym uczuciu i tęsknocie za osobą, która nagle zniknęła. Tekst mówi o braku ostatecznego pożegnania i ciągłym wracaniu do wspólnych wspomnień. Podmiot liryczny, pomimo cierpienia, wciąż liczy na to, że kiedyś ponownie spotka swoją miłość. Kompozycja przeplata ból z cichą nadzieją, a zaśpiewana jest w dwóch językach: angielskim oraz maltańskim. To właśnie z tym utworem Aidan wygrał lokalne preselekcje Malta Eurovision Song Contest, zyskując bilet do Wiednia.

10

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026?

Siedemdziesiąta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana w austriackim Wiedniu, w arenie Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a finałowe zmagania zobaczymy 16 maja. Konkurs zawita do Austrii dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ z utworem "Wasted Love". W tym roku będzie to najmniej liczna edycja od 2003 roku, gdyż do rywalizacji przystąpi jedynie 35 krajów. Pięć państw zdecydowało się zbojkotować wydarzenie ze względu na udział Izraela.