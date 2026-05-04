Aidan będzie reprezentował Maltę na Eurowizji 2026. Kim jest wykonawca piosenki "Bella"?

Adrian Rybak
2026-05-04 15:42

Aidan jest reprezentantem Malty na Eurowizji 2026. Jego utwór to romantyczna ballada "Bella". Maltański wokalista swoją sceniczną energią i wokalem ma szansę skraść serca europejskiej publiczności. Co warto o nim wiedzieć?

Eurowizja 2026: Malta - Aidan
Kim jest Aidan?

Aidan należy obecnie do największych muzycznych gwiazd na Malcie. Wokalista regularnie pojawia się na tamtejszych listach przebojów i wypełnia największe hale koncertowe. Popularność przyniosły mu utwory "Naħseb Fik" czy "Ritmu", które biły rekordy w maltańskim radiu oraz notowały miliony odtworzeń w serwisach streamingowych, jak Spotify i YouTube. Swój pierwszy album "This Is Aidan" artysta wydał w 2023 roku, a dwa lata później ukazała się jego EP-ka "Wild, Wild, Wild". Miał okazję dzielić scenę z międzynarodowymi sławami podczas imprezy Isle of MTV, a także był gwiazdą m.in. EuroPride. Niedawno Aidan ustanowił historyczny rekord w swoim kraju, przyciągając na solowy koncert Aidan The Show aż 10 tysięcy widzów – najwięcej w historii lokalnych solistów.

O czym jest "Bella" Aidana?

Utwór "Bella" to pełna nostalgii opowieść o nieodwzajemnionym uczuciu i tęsknocie za osobą, która nagle zniknęła. Tekst mówi o braku ostatecznego pożegnania i ciągłym wracaniu do wspólnych wspomnień. Podmiot liryczny, pomimo cierpienia, wciąż liczy na to, że kiedyś ponownie spotka swoją miłość. Kompozycja przeplata ból z cichą nadzieją, a zaśpiewana jest w dwóch językach: angielskim oraz maltańskim. To właśnie z tym utworem Aidan wygrał lokalne preselekcje Malta Eurovision Song Contest, zyskując bilet do Wiednia.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026?

Siedemdziesiąta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zostanie zorganizowana w austriackim Wiedniu, w arenie Wiener Stadthalle. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a finałowe zmagania zobaczymy 16 maja. Konkurs zawita do Austrii dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ z utworem "Wasted Love". W tym roku będzie to najmniej liczna edycja od 2003 roku, gdyż do rywalizacji przystąpi jedynie 35 krajów. Pięć państw zdecydowało się zbojkotować wydarzenie ze względu na udział Izraela.

