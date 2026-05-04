Alicja Szemplińska po pierwszej próbie na Eurowizji 2026. Tak wygląda występ Polski [ZDJĘCIA]

Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska po pierwszej próbie

Trzeciego maja polska piosenkarka zaprezentowała swoje umiejętności podczas premierowej próby przed wiedeńskim półfinałem Eurowizji 2026. To wydarzenie wzbudziło ogromne emocje wśród sympatyków konkursu, ponieważ po raz pierwszy ujawniono zarys narodowej prezentacji. Dzień po pojawieniu się artystki na scenie Europejska Unia Nadawców udostępniła oficjalne fotografie z występu. Dzięki nim widzowie przed telewizorami dowiedzieli się, w jakiej kreacji zaprezentuje się wokalistka i jaką oprawę wizualną przygotowano na tegoroczne zmagania.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Tak będzie wyglądał polski występ na Eurowizji 2026

Polska reprezentantka wystąpi w wiedeńskiej hali w sprawdzonym elemencie garderoby, zakładając metaliczny gorset znany z krajowych preselekcji. Reszta scenicznego show przeszła jednak całkowitą metamorfozę. Centralnym punktem występu jest ogromny, pochylony rekwizyt, z którym artystka i czwórka tancerzy aktywnie wchodzą w interakcję. Według opinii wysłannika EBU widowisko zyskuje dzięki znakomitej reżyserii oraz pracy kamer, perfekcyjnie operujących światłocieniem i ruchem. Zespół wspierający piosenkarkę zaprezentuje się w eleganckich strojach, składających się z białych koszul i podwyższonych czarnych spodni.

Eurowizja 2026. Data i godzina półfinału z udziałem Polski

Nasza artystka zawalczy o głosy europejskiej publiczności, wykonując na wiedeńskiej scenie utwór „Pray”, który przyniósł jej zwycięstwo w krajowych eliminacjach. Polskę zobaczymy podczas pierwszego koncertu półfinałowego, zaplanowanego na 12 maja 2026 roku tuż po godzinie 21:00. Ewentualny awans do wielkiego finału oznaczałby dla piosenkarki ponowny występ w sobotę, 16 maja. Wszystkie zmagania uczestników tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji będzie można śledzić na żywo dzięki transmisji na kanale TVP1.