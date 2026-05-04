Pół Polski z czerwonymi piorunami, Burze i intensywne deszcze nadciągają. Tego dnia rozpocznie się pogodowe szaleństwo

Najnowsza prognoza pogody: Burze i intensywne opady deszczu w Polsce

W końcówce kwietnia prognoza pogody dla Polski, którą regularnie omawiamy w "Super Expressie" była w przeważającej części optymistyczna. Niestety, po majówce wiele się w tej materii zmieniło. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdza załamanie pogody, z którym zmierzymy się w najbliższych godzinach. Najgorzej wyglądają analizy, dotyczące nocy z wtorku na środę oraz samej środy. Na mapie z prognozą synoptyczną na 6 maja widać czerwone pioruny, oznaczające burze nawet w siedmiu województwach! Chodzi o:

Małopolskę

Śląsk

Lubelszczyznę

województwo podkarpackie

województwo świętokrzyskie

województwo łódzkie

Opolszczyznę

Co więcej - parasole mogą się przydać również na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Z błogiego lenistwa na słoneczku nie zostanie zbyt wiele. Już teraz IMGW planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami i samymi burzami.

Pogoda na środę, 6 maja: Zacznie się w nocy

Pogodowe szaleństwo widzimy już w prognozach na noc z 5 na 6 maja. - W pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę po Ziemię Lubuską i zachodnią część Dolnego Śląska miejscami prognozowana suma opadów deszczu do około 15 mm. Początkowo na zachodzie i północy możliwe burze - wskazuje IMGW.

- Miejscami przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej części kraju burze. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu - to z kolei fragment prognozy na środę i czwartek (6-7 maja).

Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr. Jeśli są dobre wieści, to dotyczą one temperatur. Na ten moment w prognozach nie widać drastycznego ochłodzenia i powrotu jednocyfrowych wartości. Jedynie na krańcach północnych termometry w ciągu dnia pokażą ok 10 stopni Celsjusza. W okolicach weekendu ponownie się ociepli, a 10 maja na zachodzie powinniśmy zobaczyć 25 stopni.

W połowie maja sadownicy będą się obawiać zimnych ogrodników i zimnej Zośki. Jak widać na powyższym obrazku, piąty miesiąc roku pełen jest skrajnych prognoz, więc trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Prognozy na kolejne dni będziemy aktualizować w "Super Expressie".

