Mieszkańcy usłyszeli wystrzał. Potem pojawiła się policja. Nie żyje 83-letni mężczyzna

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (4 maja). Od godzin porannych w rejonie skrzyżowania ul. Hubala i Ołtarzewskiej na warszawskim Bemowie pracują służby, a ruch pieszych i samochodów jest miejscowo utrudniony. Mieszkańcy zwracali uwagę na policyjną obecność oraz zabezpieczony fragment jezdni i pobocza.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 5 rano. Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji. Nie było to zdarzenie o charakterze kryminalnym. Ze względu na charakter sprawy, nie wypowiadamy się w tym temacie − przekazała "Super Expressowi" nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowa policji na Bemowie.

Nieoficjalne ustalenia

Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, w zdarzeniu, po postrzale z broni, zginął 83-letni mężczyzna, który − według tychże samych informacji − miał targnąć się na swoje życie. Nie potwierdzają tego jednak oficjalnie funkcjonariusze, którzy podkreślają jedynie, że sprawa nie ma charakteru kryminalnego. Policja nie ujawnia na tym etapie dodatkowych szczegółów.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Autor: MZ/ Materiały prasowe

