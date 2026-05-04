Rudy Giuliani w stanie krytycznym. Były prawnik Trumpa nagle trafił do szpitala!

Były prawnik Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Przyczyna nagłej hospitalizacji 81-letniego Giulianiego pozostaje nieznana.

Donald Trump oskarża Demokratów o stan zdrowia Giulianiego, sugerując, że jest ofiarą politycznych ataków.

Co doprowadziło do tak poważnego stanu Giulianiego i jak zareaguje na to środowisko polityczne?

Szokujące wieści ze Stanów Zjednoczonych! Rzecznik Rudy'ego Giulianiego przekazał w niedzielę, 3 maja, że były prawnik Donalda Trumpa i były burmistrz Nowego Jorku trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Nie poinformował jednak, jaka jest przyczyna tej nagłej hospitalizacji i dlaczego stan 81-letniego Giulianiego jest tak ciężki.

Były prawnik Trumpa jest w stanie krytycznym

Ted Goodman, cytowany przez "New York Times", napisał tylko, że Giuliani "pozostaje w krytycznym, lecz stabilnym stanie". Jednocześnie poprosił o modlitwę za polityka. O to samo zaapelował Donald Trump. Na tym jednak nie poprzestał i w emocjonalnym wpisie na Truth Social oskarżył o stan Giulianego Demokratów. "Nasz wspaniały Rudy Giuliani, Prawdziwy Wojownik i ZDECYDOWANIE Najlepszy Burmistrz w Historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Co za tragedia, że tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy, Demokraci – I MIAŁ RACJĘ WE WSZYSTKIM! Oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz Naród, a teraz spójrzcie na Rudy'ego. Jakież to smutne!".

Kim jest Giuliani?

PAP przypomina, że Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września, potem bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów w wyborach na prezydenta, a podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyniku wyborów 2020 r. Wytoczone przeciwko niemu procesy z tego powodu zmusiły go do ogłoszenia bankructwa. We wrześniu 2025 roku Giuliani trafił do szpitala po ciężkim wypadku samochodowym, do jakiego doszło w New Hampshire. Doznał złamania kręgów i innych urazów.

7