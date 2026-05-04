Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Archidiecezja przemyska potwierdza: "Odszedł do Domu Ojca"
W oficjalnym oświadczeniu czytamy:
„W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego”
Kuria poinformowała również, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane w późniejszym czasie .
Jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła w Polsce
Abp Józef Michalik przez lata należał do ścisłego kierownictwa Kościoła w Polsce. W latach 2004–2014 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a wcześniej – jej wiceprzewodniczącego. Dwukrotnie reprezentował polski episkopat w strukturach europejskich, m.in. jako wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Był także biskupem gorzowskim, a później pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim po reformie administracyjnej Kościoła w 1992 roku. Od 1993 do 2016 roku kierował archidiecezją przemyską.
Znany z działalności publicznej i inicjatyw pojednania
W historii zapisał się jako współautor ważnych aktów pojednania – polsko‑ukraińskiego, polsko‑niemieckiego i polsko‑rosyjskiego. Wraz z kard. Lubomyrem Huzarem podpisał w 2005 roku „Akt wzajemnego pojednania i przebaczenia” między Polakami i Ukraińcami, a w 2012 roku – wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji z patriarchą Cyrylem I.
Był również aktywny w debacie publicznej, wielokrotnie kierując listy do władz państwowych w sprawach etycznych i społecznych.
Krótki biogram arcybiskupa Józefa Michalika
- Urodzony: 1941 r. w Zambrowie.
- Święcenia kapłańskie: 23 maja 1964 r.
- Studia: teologia dogmatyczna w Warszawie, doktorat w Rzymie (Angelicum).
- Praca w Watykanie: kierownik Biura ds. Młodzieży Papieskiej Rady ds. Świeckich; współorganizator pierwszych Światowych Dni Młodzieży.
- Biskup gorzowski: od 1986 r.
- Arcybiskup przemyski: 1993–2016.
- Przewodniczący KEP: 2004–2014.
- Znany z inicjatyw pojednania oraz licznych publikacji i listów pasterskich.
- Ostatnie lata życia: mieszkał w Przemyślu, w domu przy archikatedrze.