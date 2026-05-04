Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

Archidiecezja przemyska potwierdza: "Odszedł do Domu Ojca"

W oficjalnym oświadczeniu czytamy:

„W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego”

Kuria poinformowała również, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane w późniejszym czasie .

Jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła w Polsce

Abp Józef Michalik przez lata należał do ścisłego kierownictwa Kościoła w Polsce. W latach 2004–2014 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a wcześniej – jej wiceprzewodniczącego. Dwukrotnie reprezentował polski episkopat w strukturach europejskich, m.in. jako wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Był także biskupem gorzowskim, a później pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim po reformie administracyjnej Kościoła w 1992 roku. Od 1993 do 2016 roku kierował archidiecezją przemyską.

Znany z działalności publicznej i inicjatyw pojednania

W historii zapisał się jako współautor ważnych aktów pojednania – polsko‑ukraińskiego, polsko‑niemieckiego i polsko‑rosyjskiego. Wraz z kard. Lubomyrem Huzarem podpisał w 2005 roku „Akt wzajemnego pojednania i przebaczenia” między Polakami i Ukraińcami, a w 2012 roku – wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji z patriarchą Cyrylem I.

Był również aktywny w debacie publicznej, wielokrotnie kierując listy do władz państwowych w sprawach etycznych i społecznych.

Krótki biogram arcybiskupa Józefa Michalika

Urodzony: 1941 r. w Zambrowie.

Święcenia kapłańskie: 23 maja 1964 r.

Studia: teologia dogmatyczna w Warszawie, doktorat w Rzymie (Angelicum).

Praca w Watykanie: kierownik Biura ds. Młodzieży Papieskiej Rady ds. Świeckich; współorganizator pierwszych Światowych Dni Młodzieży.

Biskup gorzowski: od 1986 r.

Arcybiskup przemyski: 1993–2016.

Przewodniczący KEP: 2004–2014.

Znany z inicjatyw pojednania oraz licznych publikacji i listów pasterskich.

Ostatnie lata życia: mieszkał w Przemyślu, w domu przy archikatedrze.

