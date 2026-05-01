Policyjna kontrola w Wierzbnej. Mieczysław Golba jechał 128 km/h

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia w godzinach wieczornych na terenie miejscowości Wierzbna. Patrol z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu prowadził tam standardowe działania na drodze, kiedy w ich pole widzenia wjechała szybko poruszająca się osobowa toyota. Za kierownicą auta znajdował się 60-letni członek Senatu. Policyjny radar bezlitośnie wskazał wynik 128 km/h na odcinku poza obszarem zabudowanym, co oznaczało złamanie przepisów o równe 58 km/h.

Konsekwencje były natychmiastowe. Funkcjonariusze zatrzymali politykowi dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów na kwartał. Całą sytuację zakwalifikowano jako wykroczenie drogowe, w związku z czym ruszyło stosowne postępowanie. Co istotne, stróże prawa odnotowali, że parlamentarzysta zrezygnował z powoływania się na poselski immunitet, poddając się procedurom na takich samych zasadach jak każdy inny uczestnik ruchu drogowego.

Senator PiS spieszył się na samolot

Z doniesień medialnych wynika, że polityk próbował racjonalizować swoją brawurową jazdę. Jak poinformował jako pierwszy portal "nowiny24.pl", Mieczysław Golba tłumaczył mundurowym, że bardzo spieszy się na lotnisko. Na ten moment nie jest jasne, czy takie argumenty wpłyną jakkolwiek na ostateczny finał sprawy. Polskiej Agencji Prasowej nie udało się skontaktować z senatorem w celu uzyskania oficjalnego komentarza przed publikacją depeszy.

Kariera polityczna i sportowa Mieczysława Golby

Zatrzymany do kontroli 60-latek funkcjonuje w krajowej polityce od blisko dwóch dekad. Swój mandat sprawuje nieprzerwanie od 2005 roku, początkowo jako poseł, a od 2015 roku już w ławach izby wyższej. W swojej karierze Mieczysław Golba wielokrotnie zmieniał partyjne barwy, przechodząc z Prawa i Sprawiedliwości do Solidarnej Polski (przemianowanej później na Suwerenną Polskę), by ostatecznie powrócić na łono ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Jego życiorys to nie tylko polityka, ale również silne związki z futbolem. Od 2016 roku zarządza Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej, a w marcu 2024 roku wywalczył kolejną kadencję na tym stanowisku. Ponadto w latach 2021–2025 sprawował funkcję wiceprezesa PZPN odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne. Obecny incydent drogowy udowadnia, że osoby ze świecznika nie mogą liczyć na taryfę ulgową w starciu z bezwzględnymi przepisami o ruchu drogowym.