Helena Englert skarży się na zarobki aktorów. Za rolę dostaje mniej niż za rolkę na Instagramie

Helena Englert o zarobkach aktorów

Zarobki artystów - w tym aktorów - to temat, o którym dużo mówi się w Polsce w ostatnim czasie. Pojawił się pomysł wsparcie finansowego do emerytur artystów, którzy nie pracują na etacie i nie mają zapewnionego zabezpieczenia. Pojawiły się nawet wypowiedzi gwiazd, które w młodości osiągnęły duży sukces, a teraz dostają bardzo małe emerytury. Teraz o tym, ile tak naprawdę zarabiają aktorzy, postanowiła wypowiedzieć się Helena Englert, córka dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie. Najpopularniejsza polska "nepo baby", która chce być zarówno aktorką, piosenkarką i influencerką twierdzi, że za czasochłonne role w teatrze czy telewizji dostaje znacznie mniej niż za rolki na Instagramie.

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Jan Englert szczerze o środowisku filmowym

"To jest bardzo frustrujące i bardzo trudne"

Helena Englert jest załamana, że jej praca aktorki nie jest tak opłacalna, jak praca influencerki.

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Przez trzy miesiące pracy nad rolą dostaje się takie wynagrodzenie, jak przez dwie godziny pracy nad jedną rolką sponsorowaną. Absolutnie rozumiem, dlaczego ludzie wybierają social media, zamiast teatru, zamiast - nie wiem, jak to nazwać - takiej oldschoolowej pracy. Bo to się po prostu nie opłaca, i to jest bardzo frustrujące i bardzo trudne - powiedziała córka Jana Englerta w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC.

Nie jest w stanie być tylko artystką!

Helena Englert dodała, że choć pracuje jako artystka, nie jest w stanie poświęcić się temu zajęciu w stu procentach.