Anna Popek rzadko mówi o dorosłych już córkach. Teraz zapozowała przed obiektywem jednej z nich

Anna Popek chroni życie prywatne swoich bliskich

Anna Popek (58 l.) jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Przez wiele lat była związana z Telewizją Publiczną, a z czasem stała się medialna twarzą tak zwanej "dobrej zmiany". Po kolejnej zmianie władzy i czystce w TVP trafiła do Telewizji Republika. Niedawno rozstała się również i z tą stacją. W maju dołączyła do telewizji wPolsce24.

Dziennikarka znana jest ze swoich konserwatywnych poglądów oraz przywiązania do wiary. Anna Popek nie boi się stawać w obronie własnych przekonań. Głośno krytykuje m.in. Halloween czy... Jerzego Owsiaka (72 l.) chociaż przed laty chętnie pozowała z serduszkiem WOŚP. Kwestie światopoglądowe stanęły również na przeszkodzie jej małżeństwu z Andrzejem Popkiem. Pobrali się w 1996 roku i doczekali dwóch córek, Oliwii (30 l.) i Małgorzaty (28 l.).

Małżeństwo Anny i Andrzeja zaczęło się rozpadać już w 2009 roku. Dziennikarka wyprowadziła się wtedy wraz z córkami z ich wspólnego domu. W 2011 roku odbył się krótki i spokojny rozwód bez udziału prasy, łez i skandali.

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Anna Popek ma dorosłe córki. Czym się zajmują?

Dziś córki pary są już dorosłe i same układają sobie życie. Nie zdecydowały się pójść w ślady znanej mamy i trzymają się z dala od show-biznesu. Sama Anna Popek również stara się chronić swoje życie prywatne. Czasami jednak robi wyjątki. Na początku czerwca świętowała urodziny najstarszej córki publikując jej zdjęcia z dzieciństwa.

Oliwia Popek przed laty wyjechała z Polski do Londynu, gdzie studiowała planowanie przestrzenne na University College London. W stolicy Anglii nie została na długo i po ukończeniu studiów pierwszego stopnia osiedliła się w Holandii. Tam obroniła tytuł magistra na kierunku ekologia. 30-latka rozwija się jako fotografka, a jej twórczość można podziwiać na Instagramie.

Miłośniczka dronów i fotografii cyfrowej, która uwiecznia świat pod każdym kątem - napisała w instagramowym bio.

Anna Popek w środowy poranek podzieliła się na swoim Instagramie zdjęciem, które zrobił jej Oliwia. Widać na nim dziennikarkę w bardziej naturalnej odsłonie.

Młodsza córka Popek, Małgorzata, została w Warszawie. Studiowała jednocześnie ekonomię oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła też w wymianie studenckiej na legendarnym uniwersytecie Sorbonne.

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