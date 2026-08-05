Siatkarze zadali szyku na lotnisku! Szpanerskie torby na bagaże i modne klapki zrobiły wrażenie na innych pasażerach

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-05 11:15

Reprezentacja polskich siatkarzy w końcu - po różnych przygodach - dotarła po Polski. Kadrowicze wylądowali na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uwagę innych pasażerów i kibiców przykuły szpanerskie torby na bagaże, a także modne klapki niektórych zawodników. Siatkarze bez wątpienia zadali szyku. Zdjęcia z ich przylotu pokazujemy w galerii.

Siatkarze zadali szyku na lotnisku torbami i klapkami

Reprezentacja siatkarzy dopiero trzy dni po wygraniu Ligi Narodów dotarła do Warszawy. Złoci medaliści z Chin mieli być w Polsce dzień wcześniej, ale spóźnili się na samolot i w rezultacie przylecieli dopiero dobę później. Na lotnisku zawodników przywitał tłum kibiców. Sami kadrowicze wyglądali na bardzo zmęczonych, ale jednocześnie tryskali szczęściem. W końcu mają aż dwa powody do radości. Pierwszy to zwycięstwo w Lidze Narodów, a drugi - powrót do Polski. W końcu - jak wiadomo - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na lotnisku w oczy rzucały się stroje reprezentantów Polski i ich szpanerskie torby z kółkami. Tego rodzaju bagaż zdecydowanie ułatwia transportowanie swoich rzeczy. Kółeczka sprawie suną po płycie lotniska, a na ruchomych schodach "odpoczywają" wraz z tymi, którzy taszczą walizki. Siatkarze zadali szyku nie tylko torbami, lecz także obuwiem. Część z kadrowiczów miała na sobie wygodne i modne klapki, do których niektórzy odziali skarpetki. Generalnie reprezentanci Polski na lotnisku zrobili wielkie wrażenie.

Nie tak miało wyglądać powitanie siatkarzy. Kibice rozczarowani, wymowny wpis Fornala

Galeria zdjęć: Siatkarze zadali szyku na lotnisku

Siatkarze z bagażami na schodach ruchomych. Obok miniatury z lotniska. O powrocie kadry do kraju przeczytasz na SE.
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Siatkarze szykują się na mistrzostwa Europy. Terminarz siatkarskiego Euro

Teraz przed reprezentacją Polski siatkarzy turniej o mistrzostwo Europy. Wiadomo już, że podopieczni Nikoli Grbicia - podobnie jak w meczach Ligi Narodów - radzić sobie będą musieli bez Jakuba Kochanowskiego. Poza kadrą znajduje się też Bartosz Kurek, który ostatnio znajdował się w słabszej dyspozycji. Siatkarskie Euro rozpocznie się 9 września. Grupowymi rywalami Polaków będą: Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia i Izrael. Pierwszym naszym przeciwnikiem będzie drużyna z Półwyspu Iberyjskiego. Mecz zaplanowany jest na czwartek, 10 września. Poniżej prezentujemy terminarz. Podane godziny dotyczą czasu lokalnego.

  • 10 września (czwartek), 16:00: Polska – Portugalia
  • 12 września (sobota), 16:00: Polska – Izrael
  • 13 września (niedziela), 19:00: Polska – Macedonia Północna
  • 15 września (wtorek), 19:00: Polska – Ukraina
  • 16 września (środa), 19:00: Polska – Bułgaria
Jakub Kochanowski po zwycięstwie siatkarzy nad mistrzami olimpijskimi
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