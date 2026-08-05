Siatkarze zadali szyku na lotnisku! Szpanerskie torby na bagaże i modne klapki zrobiły wrażenie na innych pasażerach

Siatkarze zadali szyku na lotnisku torbami i klapkami

Reprezentacja siatkarzy dopiero trzy dni po wygraniu Ligi Narodów dotarła do Warszawy. Złoci medaliści z Chin mieli być w Polsce dzień wcześniej, ale spóźnili się na samolot i w rezultacie przylecieli dopiero dobę później. Na lotnisku zawodników przywitał tłum kibiców. Sami kadrowicze wyglądali na bardzo zmęczonych, ale jednocześnie tryskali szczęściem. W końcu mają aż dwa powody do radości. Pierwszy to zwycięstwo w Lidze Narodów, a drugi - powrót do Polski. W końcu - jak wiadomo - wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na lotnisku w oczy rzucały się stroje reprezentantów Polski i ich szpanerskie torby z kółkami. Tego rodzaju bagaż zdecydowanie ułatwia transportowanie swoich rzeczy. Kółeczka sprawie suną po płycie lotniska, a na ruchomych schodach "odpoczywają" wraz z tymi, którzy taszczą walizki. Siatkarze zadali szyku nie tylko torbami, lecz także obuwiem. Część z kadrowiczów miała na sobie wygodne i modne klapki, do których niektórzy odziali skarpetki. Generalnie reprezentanci Polski na lotnisku zrobili wielkie wrażenie.

Nie tak miało wyglądać powitanie siatkarzy. Kibice rozczarowani, wymowny wpis Fornala

Galeria zdjęć: Siatkarze zadali szyku na lotnisku

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Siatkarze szykują się na mistrzostwa Europy. Terminarz siatkarskiego Euro

Teraz przed reprezentacją Polski siatkarzy turniej o mistrzostwo Europy. Wiadomo już, że podopieczni Nikoli Grbicia - podobnie jak w meczach Ligi Narodów - radzić sobie będą musieli bez Jakuba Kochanowskiego. Poza kadrą znajduje się też Bartosz Kurek, który ostatnio znajdował się w słabszej dyspozycji. Siatkarskie Euro rozpocznie się 9 września. Grupowymi rywalami Polaków będą: Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia i Izrael. Pierwszym naszym przeciwnikiem będzie drużyna z Półwyspu Iberyjskiego. Mecz zaplanowany jest na czwartek, 10 września. Poniżej prezentujemy terminarz. Podane godziny dotyczą czasu lokalnego.

10 września (czwartek), 16:00: Polska – Portugalia

12 września (sobota), 16:00: Polska – Izrael

13 września (niedziela), 19:00: Polska – Macedonia Północna

15 września (wtorek), 19:00: Polska – Ukraina

16 września (środa), 19:00: Polska – Bułgaria