Duży biust Georginy Rodriguez aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z wakacji wywołały burzę!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-04 17:11

Zdjęcia z wakacji Georginy Rodriguez wywołały burzę w internecie, a hojnie obdarzona przez naturę narzeczona Cristiano Ronaldo w płomiennym poście odpowiedziała już hejterom. Zobaczcie te gorące fotki, które tak rozpaliły internet.

Georgina Rodriguez znowu przypomniała światu, dlaczego jej konto na Instagramie śledzi blisko 77 milionów osób. Narzeczona Cristiano Ronaldo opublikowała serię zmysłowych zdjęć z wakacji, na których w skąpym bikini wygrzewała się na luksusowym jachcie. Gorące fotki wywołały lawinę komentarzy. Wśród nich nie brakowało krytycznych i nieprzyjemnych głosów hejterów. Georgina Rodriguez w płomiennym poście zareagowała na tę nagonkę.

"W ostatnich dniach widziałam wszelkiego rodzaju komentarze na temat moich zdjęć na jachcie. Jedni wypowiadają się źle o moim ciele, inni mnie bronią… Rozmawiałam o tym z Crisem i powiedziałam mu: 'Martwię się, że teraz nazywają mnie grubą, bo żyję z mojego wizerunku.' A on mi odpowiedział: 'Ty nie żyjesz z twojego wizerunku. Ty żyjesz z tego, kim jesteś. Idealną kobietą. Piękną, z niesamowitym ciałem, matką, dobrą osobą, sukcesywną i żyjącą życiem z miłością. Czego więcej chcesz? To normalne, że ci zazdroszczą'" - zwierzyła się Georgina Rodriguez.

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Hiszpańsko-argentyńska piękność po raz kolejny nie kryje rozczarowania i żalu, obserwując napastliwe komentarze internetowych hejterów pod jej zdjęciami w bikini.

"Ciekawe jest to, że to się dzieje co lato. Co roku moje ciało znów staje się tematem. I wtedy się zastanawiam… gdzie jest standard? Kto decyduje, jakie ciało jest „prawidłowe”? Czy naprawdę nadal myślimy, że szczęście ma rozmiar?" - napisała narzeczona Cristiano Ronaldo. "Kocham swoje krągłości. Kocham wolność życia w ciele, które wybieram. W ciele, które mnie podtrzymuje, które pozwoliło mi przytulać, tworzyć życie, upadać i znów się podnosić. Ciało, które zasługuje na szacunek, miłość i wdzięczność we wszystkich swoich wersjach" - dodała Georgina Rodriguez.

GALERIA: Duży biust Georginy Rodriguez aż wylewał się z bikini! Te zdjęcia wywołały burzę!

Georgina Rodriguez z rękami we włosach i biżuterią. O burzy po jej zdjęciach w bikini przeczytasz na SE.
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GEORGINA RODRIGUEZ