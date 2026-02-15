Jutta Leerdam w bikini na plaży! Seksowne zdjęcia holenderskiej łyżwiarki

Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka szybka, zachwyca urodą i sportowymi osiągnięciami.

Uznana za najpiękniejszą uczestniczkę Igrzysk Mediolan-Cortina 2026, zdobyła już złoto na 1000 m.

Prywatnie zaręczona z celebrytą Jake'iem Paulem, budzi sensację w mediach społecznościowych.

Zobacz jej najnowsze, gorące zdjęcia w bikini i dowiedz się, co jeszcze planuje!

Jutta Leerdam to holenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego, specjalizująca się w dystansach sprinterskich (500 m i 1000 m). Urodziła się 30 grudnia 1998 roku w 's-Gravenzande w Holandii. Ma 27 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek zimowych na świecie. Już jako juniorka odnosiła wielkie sukcesy. Seniorski przełom przyszedł w 2020 roku – złoto na 1000 m na mistrzostwach Europy i świata. W Pekinie 2022 wywalczyła srebro na 1000 m. Kolejne lata to dominacja: wielokrotna mistrzyni świata (łącznie 12 medali MŚ, w tym 7 złotych), mistrzyni Europy, rekordzistka torów. Kulminacją okazały się Igrzyska w Mediolanie-Cortinie 2026 – złoto na 1000 m z nowym rekordem olimpijskim (1:12.31). A w niedzielę 15 lutego powalczy o drugi medal na 500 m.

Jutta Leerdam i Jake Paul: Miłość łyżwiarki i boksera-celebryty

Jutta Leerdam jest szczęśliwie zakochana. Od 2023 roku jej partnerem jest Jake Paul – youtuber, bokser i celebryta. Poznali się przez DM na Instagramie (zaprosił ją do podcastu) i szybko stali się parą. W marcu 2025 r. Jake oświadczył się Jutcie podczas wakacji na Saint Lucia – zaręczyny były szeroko komentowane. Bokser towarzyszył jej na trybunach w Mediolanie, a po złocie nie krył łez wzruszenia. Wcześniej (2017–2022) Jutta była w związku z łyżwiarzem Koenem Verweijem.

