Zakochana Katarzyna Skowrońska pokazała partnera! To znana postać!

Katarzyna Skowrońska w trakcie pełnej sukcesów kariery siatkarskiej była uwielbiana przez kibiców nie tylko za widowiskowe akcje przy siatce ale również za ogromny wdzięk i urodę. Przez wiele lat była związana z menedżerem siatkarskim Jakubem Dolatą. Pobrali się w 2006 r., a ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rozwiedli się kilka lat temu.

"Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować ze od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia. Tym miłym akcentem życzę wszystkim miłego dnia. Ps: Zapewniam Was ze życie po rozwodzie tez jest piękne" - napisała Skowrońska na Instagramie w sierpniu 2021 r.

Rozwiedziona Katarzyna Skowrońska pokazała, z kim spędziła sylwestra! Tak bawiła się piękna siatkarka

W sierpniu 2025 r. Katarzyna Skowrońska wzięła udział w zabawie z kibicami na Instagramie. Odpowiadała tam na pytania z życia prywatnego. Nie zbrakło oczywiście pytania, czy jest singielką.

"Nie. Kasia jest od niespełna dwóch lat w bardzo szczęśliwym związku" - opowiedziała Skowrońska.

W grudniu okazało się, że Katarzyna Skowrońska i jej partner zrobili kolejny krok w swoim związku. "Yes, I do" — napisała na Instagramie była siatkarka, publikując zdjęcie dwóch dłoni z takimi samymi pierścionkami.

Teraz Katarzyna Skowrońska postanowiła wreszcie zdradzić, kto jest jej życiowym partnerem. W Walentynki para oficjalnie potwierdziła swój związek, zamieszczając na Instagramie romantycznie wideo.

"To już prawie DWA LATA…, jak w korcu maku, jak dwie połówki, jak Bonie&Clyde, jak Wars i Sawa, tam ja Kajus gdzie ty Kaja…" - napisał Bartosz Prokopowicz, reżyser i producent filmowy.

