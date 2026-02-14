Damian Żurek DZIEWCZYNA: Kim jest piękna Karolina Bosiek, narzeczona łyżwiarza?

Piotr Lekszycki
Michał Chojecki
2026-02-14 16:07

Damian Żurek walczy o medal, a najmocniej kciuki trzyma za niego jego narzeczona Karolina Bosiek. Nasz znakomity łyżwiarz nie jest typem celebryty i raczej skupia się na sporcie. Wiadomo jednak, że Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce, a ona powiedziała "tak". Zdjęcia Karoliny Bosiek z plaży rozpalają zmysły. Ależ ona ma figurę! Damian Żurek i jego dziewczyna, zobaczcie zdjęcia!

  • Damian Żurek walczy o medal na dystansie 500 m, a kciuki trzyma za niego Karolina Bosiek, jego narzeczona.
  • Panczenista oświadczył się łyżwiarce szybkiej, która ma na koncie dwa brązowe medale mistrzostw świata w sprincie drużynowym.
  • Para rzadko występuje publicznie, ale opowiedziała o swoim związku w programie "Miłość w łyżwach".
  • Karolina Bosiek jest podziwiana przez fanów za urodę i figurę, co widać na jej zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.

Damian Żurek oświadczył się Karolinie Bosiek. Łyżwiarka ma na swoim koncie medale MŚ

Damian Żurek to nasza wielka medalowa nadzieja. Polak był jednym z faworytów na 1000 m, ale wpadł na metę z 4. czasem - ze stratą zaledwie 0,07 sekundy do brązowego medalu... Teraz liczymy na jeszcze lepszy występ polskiego panczenisty na koronnym dystansie - 500 m!

Panczenista nie opowiada na prawo i lewo o swoim życiu prywatnym. Coś jednak o nim wiadomo. W 2023 roku Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce - Karolinie Bosiek. A ona odpowiedziała "tak". Sportsmenka na swoim koncie także ma międzynarodowe sukcesy. Karolina Bosiek dwa razy zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w sprincie drużynowym.  

Damian Żurek to wschodząca gwiazda, tak mówią o nim legendy. Pojedzie po medal?

Damian Żurek dziewczyna. Karolina Bosiek zachwyca urodą i figurą

Damian Żurek i Karolina Bosiek bardzo rzadko razem występują publicznie, ale kiedyś opowiedzieli o sobie w programie "Miłość w łyżwach", który pojawił się na profilu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na Facebooku. Formuła programu była prosta: para dostawała pytania, na które odpowiadał i Damian Żurek, i jego partnerka Karolina Bosiek. Pytani byli m.in. o to, kto dłużej śpi, kto się szybciej denerwuje czy... kto głośniej chrapie. Śmiechu przy tym nie brakowało. Łyżwiarka znana jest nie tylko ze swoich sukcesów sportowych i ze związku z Damianem Żurkiem, lecz także z odważnych gorących zdjęć, które zamieszcza w sieci. Fani podziwiają urodę i figurę Karoliny Bosiek, szczególnie na tzw. zdjęciach plażowych, na których świetnie widać jej kształty. Kadry z przepiękną panczenistką, które pokazujemy w naszej galerii, naprawdę rozpalają zmysły. 

Galeria: Karolina Bosiek, przepiękna łyżwiarka, partnerka Damiana Żurka

Damian Żurek, Karolina Bosiek
Damian Żurek