Damian Żurek DZIEWCZYNA: Kim jest piękna Karolina Bosiek, narzeczona łyżwiarza?

Damian Żurek walczy o medal na dystansie 500 m, a kciuki trzyma za niego Karolina Bosiek, jego narzeczona.

Panczenista oświadczył się łyżwiarce szybkiej, która ma na koncie dwa brązowe medale mistrzostw świata w sprincie drużynowym.

Para rzadko występuje publicznie, ale opowiedziała o swoim związku w programie "Miłość w łyżwach".

Karolina Bosiek jest podziwiana przez fanów za urodę i figurę, co widać na jej zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.

Damian Żurek to nasza wielka medalowa nadzieja. Polak był jednym z faworytów na 1000 m, ale wpadł na metę z 4. czasem - ze stratą zaledwie 0,07 sekundy do brązowego medalu... Teraz liczymy na jeszcze lepszy występ polskiego panczenisty na koronnym dystansie - 500 m!

Panczenista nie opowiada na prawo i lewo o swoim życiu prywatnym. Coś jednak o nim wiadomo. W 2023 roku Damian Żurek oświadczył się przepięknej łyżwiarce - Karolinie Bosiek. A ona odpowiedziała "tak". Sportsmenka na swoim koncie także ma międzynarodowe sukcesy. Karolina Bosiek dwa razy zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w sprincie drużynowym.

Damian Żurek dziewczyna. Karolina Bosiek zachwyca urodą i figurą

Damian Żurek i Karolina Bosiek bardzo rzadko razem występują publicznie, ale kiedyś opowiedzieli o sobie w programie "Miłość w łyżwach", który pojawił się na profilu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na Facebooku. Formuła programu była prosta: para dostawała pytania, na które odpowiadał i Damian Żurek, i jego partnerka Karolina Bosiek. Pytani byli m.in. o to, kto dłużej śpi, kto się szybciej denerwuje czy... kto głośniej chrapie. Śmiechu przy tym nie brakowało. Łyżwiarka znana jest nie tylko ze swoich sukcesów sportowych i ze związku z Damianem Żurkiem, lecz także z odważnych gorących zdjęć, które zamieszcza w sieci. Fani podziwiają urodę i figurę Karoliny Bosiek, szczególnie na tzw. zdjęciach plażowych, na których świetnie widać jej kształty. Kadry z przepiękną panczenistką, które pokazujemy w naszej galerii, naprawdę rozpalają zmysły.

Galeria: Karolina Bosiek, przepiękna łyżwiarka, partnerka Damiana Żurka

