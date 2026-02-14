Nowe wieści w sprawie Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru. Wydano oświadczenie. Kiedy kabaret wróci na scenę?

Kabaret Ani Mru Mru odwołał występy z powodu problemów zdrowotnych Michała Wójcika, co zaniepokoiło fanów.

Córka artysty apelowała o prywatność, a kabaret zapowiadał przerwę do końca lutego.

Nowe oświadczenie kabaretu informuje o przedłużonej rekonwalescencji Michała Wójcika.

Sprawdź, kiedy kabaret Ani Mru Mru powróci na scenę i czy Michał Wójcik będzie w pełni sił!

Co ze zdrowiem Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru?

W połowie stycznia na oficjalnym profilu kabaretu Ani Mru Mru pojawiła się informacja, która przeraziła fanów grupy. Członkowie kabaretu ogłosili bowiem, że na jakiś czas muszą zaprzestać występów. A wszystko przez stan zdrowia Michała Wójcika.

Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej... do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo!

- napisano wówczas na Facebooku.

Jakiś czas temu sprawę skomentowała również córka Michała Wójcika, Julia. Zaapelowała w mediach o spokój i uszanowanie prywatności, stwierdzając, że "potrzebna jest chwila ciszy". Córka artysty przyznała także, że nie dysponuje pełną wiedzą o stanie ojca. I choć do tej pory nie została podana diagnoza choroby, z jaką zmaga się artysta, to fani z niecierpliwością czekali na jakiś znak od swoich idoli.

Nowe wieści w sprawie Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru. Wydano oświadczenie

W piątek, 13 lutego na oficjalnym profilu kabaretu Ani Mru Mru w końcu pojawiło się oświadczenie, którego treść na pewno ucieszyła wielu fanów. Zdradzono w nim, kiedy kabaret wróci na scenę. Jednak nie nastąpi to tak szybko, jak wcześniej zapowiadano. W związku z tym, że rekonwalescencja Michała Wójcika potrwa nieco dłużej niż początkowo zakładano, ale już w kwietniu kabaret planuje powrót na scenę.

Piątek trzynastego! A u nas dobre wiadomości! Najpierw chcemy wam wszystkim bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia dla Michała. Jego rekonwalescencja potrwa do końca marca, co oznacza, że od kwietnia widzimy się na wszystkich zaplanowanych i przełożonych występach... Trzymajcie się... Oby do wiosny

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

