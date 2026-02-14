Maciej Pela przyłapany na randce z Edytą Folwarską. Podjadała mu z talerza. Padło wyznanie. "Nie kocham mojej ex"

2026-02-14 5:00

Zaczęło się niewinnie. Postanowili nagrać i wrzucić do Internetu kilka zabawnych filmików, które komentują życie nowoczesnych par. Ale spodobali się sobie na tyle, że ostatnio... przyłapano ich na randce w centrum Warszawy. Maciej Pela (36 l.) przyszedł z piękną, czerwoną różą. A Edycie Folwarskiej (38 l.) uśmiech nie schodził z twarzy. Gwiazda Polsatu miłości szukała już od dawna. I wiele razy zawiodła się na mężczyznach. Czy tym razem będzie inaczej?

W życiu Macieja Peli pojawiła się inna atrakcyjna blondynka 

Gdy opublikowali na Instagramie pierwszą rolkę, na której żartują z relacji damsko-męskich, wywołali wielkie zamieszanie. Zdaniem Internautów Maciej Pela i Edyta Folwarska wbili nią szpilę Agnieszce Kaczorowskiej (35 l.) - zwłaszcza, że rolka została nagrana w dotychczasowym domu tancerki, który po rozwodzie przejął jej mąż. Jaka jest prawda? O tym porozmawialiśmy z Edytą Folwarską już kilka dni temu, kilka godzin po dodaniu do sieci pierwszej rolki. Nie przypuszczała, że wywoła aż takie zamieszanie.

Zakolegowałam się z Maćkiem, bo nasze dzieci bardzo się lubią. Kolega, z którym najczęściej nagrywam, przebywa ostatnio poza Warszawą. Maciek zgodził się mi pomóc. I tak nagraliśmy kilka rolek, ale żadne z nas nie myślało o Agnieszce. Naszym celem nie było wyśmiewanie się z niej czy zrobienie jej krzywdy. Zainspirowałam się amerykańskim memem. Mam nadzieję, że Agnieszka nie będzie na nas zła

- powiedziała Edyta Folwarska w rozmowie z "Super Expressem". 

Pela jasno odpowiada: Nie kocham mojej ex

Jedna z kolejnych rolek była wyjątkowo ciekawa. Maciek pyta na niej Edytę, czy zostanie jego dziewczyną. Ale ona ma kilka "ale". Z ust celebrytki padł szereg pytań: - Czy jesteś singlem? Czy masz kochankę? Czy masz żonę? Spotykasz się z ex? Nadal kochasz swoją ex? - i wiele innych. Tancerz na wszystkie zgodnie odpowiedział: "Nie". 

I rzeczywiście, podczas spotkania na randce z Edzią nie wyglądał, jakby nadal myślał o żonie. Ona już dawno ułożyła sobie życie z Marcinem Rogacewiczem (45 l.). Teraz pora na Maćka.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądało romantyczne spotkanie Peli i Folwarskiej. Ładna byłaby z nich para?

Edyta Folwarska o Kaczorowskiej, operacjach plastycznych i... powiększeniu pośladków
