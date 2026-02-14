Joanna Krupa i Bagi ratują chore i porzucone konie i kozy. Poruszający reportaż "Super Expressu"! "Serce pęka mi za każdym razem"

"Super Express" odwiedził wraz z Joanną Krupą upadające schronisko dla koni, kucyków, psów i kotów. Każdy z nas może pomóc!

W Fundacji Kraina Zwierząt razem z Joanną Krupą (46 l.) pojawiła się jej siostra, Marta Krupa (39 l.), oraz influncer, zwycięzca ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Mikołaj Bagi Bagiński (24 l.). Na miejscu nie zabrakło też ekipy "Super Expressu".

- Przyjechałam do Polski do pracy, ale już nie mogłam wysiedzieć w Los Angeles, widząc i słysząc, co się dzieje. Od lat angażuję się w pomoc w schroniskach i walkę o prawa zwierząt, ale nigdy nie widziałam w Polsce takich mrozów! Od przyjazdu widziałam wiele sytuacji, od których serca mi pękało. Chciałam zainspirować inne gwiazdy i influncerów, by użyli swoich zasięgów. Dziś jesteśmy w Krainie Zwierząt, bo pamiętajmy, że należy ratować też inne zwierzęta - nie tylko psy i koty, ale też konie, kucyki, krowy i kury. Te zwierzęta, które tu są, były już gotowe, by jechać do Włoch na mięso. Fundacja była bardzo blisko zamknięcia, bo nie mają środków, żeby je utrzymywać. Chcielibyśmy prosić ludzi, którzy mogliby wspomóc ich finansowo, ale również jedzeniem dla zwierząt - apeluje Joanna Krupa.

NIE PRZEGAP: Joanna Krupa i Marta Krupa były nękane i poniżane. To okrutne, co robiono im w Ameryce. WYWIAD

Fundacja Kraina Zwierząt ratuje zwierzęta przed rzezią

"Po 8 latach ratowania zwierząt Fundacja Kraina Zwierząt jest w najtrudniejszym momencie swojej historii. Po raz pierwszy realnie grozi nam, że nie będziemy w stanie dalej pomagać. Pod naszą opieką są konie, krowy, osiołki, kozy, owce, psy i koty – zwierzęta uratowane przed rzezią, porzuceniem i zapomnieniem. One nie mogą „poczekać”, aż sytuacja się poprawi. Każda złotówka to realna pomoc: leczenie, jedzenie i bezpieczne schronienie" - czytamy na stronie Fundacji Kraina Zwierząt.

W ostatnich dniach byłam w różnych miejscach i jestem zszokowana hejtem na schroniska i na fundacje, które pomagają zwierzątkom. Ja nie będę mówiła, że wszystkie z nich są super, bo tak nie jest

- podkreśla w rozmowie z nami Joanna Krupa, a ostatnio w obronie prozwierzęcych fundacji głośno stanęła również w sejmie.

Fundacja Kraina Zwierząt skradła jednak jej serce. Schronisko można wesprzeć indywidualnymi wpłatami, a także przekazując 1,5% podatku: KRS 0000721809.

Zobaczcie poruszający reportaż wideo "Super Expressu".

48