Co ze zdrowiem Michała Wójcika? Jego córka komentuje. "Potrzebna chwila ciszy"

Michał Wójcik jest chory. Na co? Tego nie wiadomo, bo ani on, ani jego koledzy z kabaretu Ani Mru Mru nie komentują prywatnych spraw artysty. Ostatnio jednak głos zabrała dorosła córka kabareciarza. Co powiedziała?

Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi, jednak żadna konkretna diagnoza nie została podana do wiadomości publicznej. Artysta grubą kreską oddziela swoje życie zawodowe od prywatnego i nieczęsto komentuje to, co nie dotyczy jego występów scenicznych czy kolejnych projektów. Obecnie jego grupa zawiesiła działalność i zdradziła, że to ze względu na problemy 54-latka.

W połowie stycznia 2026 roku kabaret Ani Mru Mru poinformował o odwołaniu wszystkich występów zaplanowanych co najmniej do końca lutego tego roku ze względu na stan zdrowia kolegi. W komunikacie nie pojawiły się żadne szczegóły.

Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej... do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo! - czytamy na facebookowym profilu kabaretu.

Julia Wójcik, córka kabareciarza, zabrała głos. "Potrzebna chwila ciszy"

Michał Wójcik nie komentuje sprawy. Za to głos zabrała jego córka Julia Wójcik. Zaapelowała w mediach o spokój i uszanowanie prywatności, stwierdzając, że "potrzebna jest chwila ciszy". Córka artysty przyznała, że dostawała pytania o ojca, ale je ignorowała, poza tym nie dysponuje pełną wiedzą o stanie ojca.

Jakieś wiadomości dostałam, ale zignorowałam, ponieważ wiem, że teraz jest potrzebna chwila ciszy. Ja też to zachowam dla siebie. Nie mam w pełni informacji, dlatego nie będę się wypowiadać na ten temat. Bardzo dziękuję fanom. Zajrzałam akurat w komentarze - było mnóstwo wpisów z życzeniami zdrowia - mówiła Julia w rozmowie z Plejadą.

