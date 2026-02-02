Mateusz Damięcki pokazał nagie zdjęcie z żoną. "Nie jesteśmy tacy nudni"

Pokazali się nago w łazience

Mateusz Damięcki jednak lubi prowokować. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, wprost ze swojej łazienki. Prezentuje na nim umięśnioną klatę piersiową, a także napięty biceps, którym zasłonił pierś swojej żony. Na zdjęciu widać również zgrabny brzuch Pauliny, która resztę swojego ciała ukrywa za ukochanym. Jak się dowiadujemy z podpisu pod zdjęciem, małżonkowie w ten odważny sposób postanowili wesprzeć WOŚP. Wylicytować można wspólną kolację z Damięckimi oraz wyjście do teatru, w którym zwycięzca zobaczy kulisy.

Siema kochani! Tu Paulina i Mateusz Damięccy. W ramach aukcji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy chcielibyśmy zaprosić Was bardzo serdecznie na kolację, podczas której porozmawiamy o wszystkim, co tylko będzie Was interesowało. Jest nam bardzo miło, że tak wielu z Was obserwuje nasze działania nie tylko w życiu, ale i w mediach społecznościowych, dlatego cieszymy się, że podczas wspólnej kolacji będziemy mogli osobiście odpowiedzieć Wam na pytania i pogadać o naszych pasjach, pracy teatrze, życiu. Po kolacji zapraszamy za kulisy teatru, wizytę w garderobie, a na koniec na spektakl teatralny, który mamy nadzieję, wzbudzi Wasze emocje i pozostawi w Was piękne wspomnienia. Co, gdzie, kiedy? Dogadamy się! Ściskamy i do zobaczenia, Paulina i Mateusz Damięccy

- czytamy.

W chwili obecnej zainteresowanych jest wielu, a stawka dzień po wystawieniu licytacji wynosiła prawie 30 tys. zł. Kwota ta z pewnością jeszcze sporo wzrośnie, bowiem licytacja ma trwać do końca 2026 roku.

Aktywnie wspiera WOŚP

Mateusz Damięcki jest bardzo zaangażowany w działalność charytatywną. Jak wielu artystów, zazwyczaj pomaga po cichu. Od lat wspiera również WOŚP. W tym roku oprócz kolacji z żoną na aukcję 34. Finał WOŚP przekazał również spotkanie na planie serialu „Prosta sprawa”. Przed laty również zapraszał na plany produkcji, w których występował m.in "Furiozy", a także do teatru m.in. na spektakl "Bliżej" w Teatrze 6. piętro. Wylicytować można było również jego prywatne przedmioty.