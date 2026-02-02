Mateusz Damięcki pokazał nagie zdjęcie z żoną. "Nie jesteśmy tacy nudni"

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-02-02 12:43

Mateusz (44 l.) i Paulina (46 l.) Damięccy zaskoczyli fanów. Małżonkowie, którzy wiodą spokojne i stateczne życie, z dala od skandali i show-biznesu, zamieścili w sieci odważne zdjęcie, na którym pokazali się bez ubrań. „Nie jesteśmy tacy nudni, jak mogłoby się wydawać. Licytujcie. Paulina i ja jesteśmy gotowi” – podpisał fotografię. W sieci zawrzało.

Pokazali się nago w łazience 

Mateusz Damięcki jednak lubi prowokować. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, wprost ze swojej łazienki. Prezentuje na nim umięśnioną klatę piersiową, a także napięty biceps, którym zasłonił pierś swojej żony. Na zdjęciu widać również zgrabny brzuch Pauliny, która resztę swojego ciała ukrywa za ukochanym. Jak się dowiadujemy z podpisu pod zdjęciem, małżonkowie w ten odważny sposób postanowili wesprzeć WOŚP. Wylicytować można wspólną kolację z Damięckimi oraz wyjście do teatru, w którym zwycięzca zobaczy kulisy. 

Siema kochani!

Tu Paulina i Mateusz Damięccy. W ramach aukcji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy chcielibyśmy zaprosić Was bardzo serdecznie na kolację, podczas której porozmawiamy o wszystkim, co tylko będzie Was interesowało. Jest nam bardzo miło, że tak wielu z Was obserwuje nasze działania nie tylko w życiu, ale i w mediach społecznościowych, dlatego cieszymy się, że podczas wspólnej kolacji będziemy mogli osobiście odpowiedzieć Wam na pytania i pogadać o naszych pasjach, pracy teatrze, życiu. Po kolacji zapraszamy za kulisy teatru, wizytę w garderobie, a na koniec na spektakl teatralny, który mamy nadzieję, wzbudzi Wasze emocje i pozostawi w Was piękne wspomnienia. Co, gdzie, kiedy? Dogadamy się!

Ściskamy i do zobaczenia,

Paulina i Mateusz Damięccy

- czytamy.

W chwili obecnej zainteresowanych jest wielu, a stawka dzień po wystawieniu licytacji wynosiła prawie 30 tys. zł. Kwota ta z pewnością jeszcze sporo wzrośnie, bowiem licytacja ma trwać do końca 2026 roku. 

Aktywnie wspiera WOŚP

Mateusz Damięcki jest bardzo zaangażowany w działalność charytatywną. Jak wielu artystów, zazwyczaj  pomaga po cichu. Od lat wspiera również WOŚP. W tym roku oprócz kolacji z żoną na aukcję 34. Finał WOŚP przekazał również spotkanie na planie serialu „Prosta sprawa”. Przed laty również zapraszał na plany produkcji, w których występował m.in "Furiozy", a także do teatru m.in. na spektakl "Bliżej" w Teatrze 6. piętro. Wylicytować można było również jego prywatne przedmioty. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Super Express Google News
Mateusz Damięcki zaprasza na spotkanie
33 zdjęcia
QUIZ. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 34 raz. Co wiesz o WOŚP?
Pytanie 1 z 12
W którym roku założono WOŚP?
WOŚP 2026 wspiera gastroenterologię dziecięcą. Zobacz, co wystawili lekarze, naukowcy i sportowcy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA ANDRZEJEWSKA
WOŚP
MATEUSZ DAMIĘCKI