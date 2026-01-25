Szef jednej z najbardziej rozpoznawalnych fundacji w Polsce wielokrotnie podkreślał, że wysokość jego świadczenia emerytalnego jest niskie. W jednym z wywiadów określił ją nawet jako "śmiesznie niską", zestawiając ją z latami intensywnej pracy i zaangażowania. Przy obecnej minimalnej emeryturze wynoszącej niespełna 1900 złotych trudno mówić o finansowym luksusie. To jednak tylko niewielka część całkowitych dochodów Jerzego Owsiaka.

To jest po prostu żałosne, jest bardzo złe, jest bardzo niedobre. Wyszło 800 zł. To słabo wygląda - mówił Owsiak przed laty w TVN24.

Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Znacznie lepiej prezentują się bowiem zarobki wynikające z aktywności zawodowej. Jurek Owsiak od lat pełni funkcję prezesa spółki "Złoty Melon", która zajmuje się m.in. organizacją wydarzeń oraz produkcją medialną. W 2024 roku z tego tytułu osiągnął przychód przekraczający 330 tysięcy złotych brutto. W przeliczeniu na miesiąc daje to kwotę bliską 28 tysiącom złotych brutto, uwzględniając pełne koszty pracodawcy.

Ja, Jurek Owsiak, od sześciu lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko do WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych. Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie „na rękę” wynosi ok. 10 tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł - napisał Jurek Owsiak na Facebooku w 2019 roku.

To jednak nie jedyne źródło dochodu 72-letniego działacza społecznego. Jerzy Owsiak od lat aktywnie działa w mediach - prowadzi audycje radiowe, występuje jako mówca motywacyjny oraz angażuje się w projekty telewizyjne. Jego zawodowa aktywność daleko wykracza poza działalność fundacyjną, co pozwala mu zachować finansową niezależność.

Co istotne, Owsiak konsekwentnie podkreśla, że jego prywatne wynagrodzenie nie pochodzi z pieniędzy zbieranych podczas finałów WOŚP. Dochody z fundacji są jasno rozdzielone od jego osobistych zarobków, a kwestie finansowe pozostają jawne i regularnie rozliczane.

