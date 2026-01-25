Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-25 16:41

Jerzy Owsiak od lat kojarzony jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i ogromnymi pieniędzmi płynącymi przez fundację. Tymczasem sam założyciel WOŚP przyznaje wprost: jego emerytura nie robi wrażenia. Mimo to o finanse martwić się nie musi - regularne dochody z pracy zawodowej zapewniają mu stabilny i komfortowy poziom życia.

Szef jednej z najbardziej rozpoznawalnych fundacji w Polsce wielokrotnie podkreślał, że wysokość jego świadczenia emerytalnego jest niskie. W jednym z wywiadów określił ją nawet jako "śmiesznie niską", zestawiając ją z latami intensywnej pracy i zaangażowania. Przy obecnej minimalnej emeryturze wynoszącej niespełna 1900 złotych trudno mówić o finansowym luksusie. To jednak tylko niewielka część całkowitych dochodów Jerzego Owsiaka.

To jest po prostu żałosne, jest bardzo złe, jest bardzo niedobre. Wyszło 800 zł. To słabo wygląda - mówił Owsiak przed laty w TVN24.

Zobacz też: Jerzy Owsiak porywa miliony i od lat... dzieli Polaków. Jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na emocjach

Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Znacznie lepiej prezentują się bowiem zarobki wynikające z aktywności zawodowej. Jurek Owsiak od lat pełni funkcję prezesa spółki "Złoty Melon", która zajmuje się m.in. organizacją wydarzeń oraz produkcją medialną. W 2024 roku z tego tytułu osiągnął przychód przekraczający 330 tysięcy złotych brutto. W przeliczeniu na miesiąc daje to kwotę bliską 28 tysiącom złotych brutto, uwzględniając pełne koszty pracodawcy.

Ja, Jurek Owsiak, od sześciu lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko do WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych. Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie „na rękę” wynosi ok. 10 tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł - napisał Jurek Owsiak na Facebooku w 2019 roku.

Zobacz też: Arystokrata broni Owsiaka! Lubomirski-Lanckoroński: "Szokuje mnie ta nagonka"

To jednak nie jedyne źródło dochodu 72-letniego działacza społecznego. Jerzy Owsiak od lat aktywnie działa w mediach - prowadzi audycje radiowe, występuje jako mówca motywacyjny oraz angażuje się w projekty telewizyjne. Jego zawodowa aktywność daleko wykracza poza działalność fundacyjną, co pozwala mu zachować finansową niezależność.

Co istotne, Owsiak konsekwentnie podkreśla, że jego prywatne wynagrodzenie nie pochodzi z pieniędzy zbieranych podczas finałów WOŚP. Dochody z fundacji są jasno rozdzielone od jego osobistych zarobków, a kwestie finansowe pozostają jawne i regularnie rozliczane.

Zobacz też: Od sukni Santor po nocowankę z Wieniawą. Są też pląsy z Musiałem i pranie z Dereszowską. Skusicie się?

Zobacz naszą galerię: Owsiak ujawnia prawdę o swojej emeryturze! Kwota szokuje, ale jego konto już nie

Sonda
Lubisz Jerzego Owsiaka?
FB: Finał WOŚP 2025 w Toruniu. Relacja z samego serca toruńskiej starówki
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUREK OWSIAK
WOŚP