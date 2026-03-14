Silny facet popchnął skąpo ubraną Natsu i się przeraził! Szokujące sceny na treningu "TzG". Mamy zdjęcia!

Natsu i Wojciech Kucina przygotowują się do trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Podczas treningu doszło do incydentu, w którym Kucina popchnął Natsu, co wywołało chwilowy niepokój, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Natsu, mimo początkowych niskich ocen jurorów, nie poddaje się i zachęca fanów do głosowania na parę nr 6 w nadchodzącym odcinku, gdzie zaprezentują salsę.

Natsu popchnięta przez silnego faceta na treningu "Tańca z Gwiazdami"

Natsu do programu "Taniec z Gwizdami" przystępowała jako wielka gwiazda internetu i jedna z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Dodatkowo emocje wokół byłej zawodniczki freakfightów podkręcały pokazujące jej niesamowite ciało gorące zdjęcia, które zasypały je profil w mediach społecznościowych. Natsu przydzielony do tanecznej pary został Wojciech Kucina, który w przeszłości na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" występował z inną popularną influercerką - Julią Żugaj. Tancerz i była gwiazda freakowych gal MMA szybko złapali dobry kontakt, co widać było i na treningach, i na imprezie, która odbyła się przed startem wiosennej edycji show Polsatu. Niestety dwa pierwsze występy w programie "Taniec z Gwiazdami" nie poszły Natsu najlepiej. Co prawda na parkiecie wyglądała zjawiskowo, ale technika taneczna pozostawała wiele do życzenia. Doszło nawet do tego, że jurorka Iwona Pavlović wystawiła jej "dwójkę", co zdarza się bardzo rzadko. Potem wybuchła afera, a w obronę Natsu wzięła m.in. Julia Wieniawa. - Za ostro Was ocenili! Naprawdę było fajnej! Nie mogłam oderwać wzroku od Was! I ta sukienka… - stwierdziła aktorka. Inflercerka i Wojciech Kucina nie zrażają i w pocie czoła trenują do kolejnych odcinków. Na jednym z treningów doszło do szokujących scen. Silny facet, jakim jest tancerz, w zabawie popchnął drobną Natsu. Po chwili się przeraził.

Natsu zapewnia, że nic jej nie jest i zachęca do głosowania w programie "Taniec z Gwiazdami"

Była freakfighterka zamieściła nagranie z tego zdarzenia. Widać nam przepychanki tanecznych partnerów. Na uwagę zwraca też skromny skrój, odsłaniający obszerne fragmenty ciała uczestniczki programu "Taniec z Gwiazdami". Mimo że przy całej sytuacji było dużo śmiechu, wyglądało to niebezpiecznie. Na nagraniu Natsu zamieściła wymowny napis: "Kiedy zapominasz, że on jest silniejszy od ciebie, ale on też xd". Na szczęście obyło się bez obrażeń.

Ps. żyje i nic mi nie jest, więc nie wymigam się od kolejnego tańca

- podkreśliła Natsu i zachęciła do głosowania widzów "TzG".

PARA NR 6 pamiętajcie!!! W kolejnym odcinku czeka nas SALSA i to nie ta do nachosów (niestety). Naszą misją w tym tygodniu było rozruszanie moich bioder i nauczenie mnie chodzić. Efekty w Niedziele 19:55

- dodała influercerka.

