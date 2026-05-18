Śmiertelne zakażenie hantawirusem. Władze wydały ważny komunikat

Śmiertelny przypadek hantawirusa w Kolorado. Komunikat służb sanitarnych

Departament Zdrowia Publicznego stanu Kolorado (CDPHE) poinformował w oficjalnym komunikacie o śmierci pacjenta zakażonego hantawirusem. Jednocześnie instytucja przekazała, że wspólnie z lokalnymi służbami rozpoczęto w tej sprawie szczegółowe dochodzenie. Tożsamość zmarłego nie została podana do wiadomości publicznej ze względu na dobro jego bliskich. Przedstawiciele CDPHE stanowczo podkreślili, że tragedia nie łączy się w żaden sposób z przypadkami infekcji na holenderskim statku MV Hondius, co ma ogromne znaczenie dla światowych służb monitorujących rozprzestrzenianie się chorób.

Według wstępnych ustaleń prowadzonych przez śledczych, ofiara zakaziła się najpewniej poprzez bezpośrednią styczność z okolicznymi gryzoniami. Stacja telewizyjna ABC, powołując się na informacje od stanowych urzędników, wskazała, że za zgon odpowiada wariant hantawirusa o nazwie Sin Nombre. W Ameryce Północnej jest to najczęściej występujący patogen powodujący hantawirusowy zespół płucny. Przenoszą go przede wszystkim myszaki leśne (jelonki białonogie). Co niezwykle istotne, ta odmiana nie szerzy się drogą kropelkową między ludźmi. Mimo to infekcje na terenie Kolorado nie należą do rzadkości, zwłaszcza w miesiącach wiosennych i letnich. Choroba często skutkuje poważną niewydolnością oddechową, która może zakończyć się śmiercią. Szanse pacjenta rosną, jeśli szybko zauważy się pierwsze symptomy: gorączkę, duszności oraz bóle mięśniowe.

Dane historyczne mogą budzić niepokój. Między 1993 a 2023 rokiem na terenie Kolorado zdiagnozowano łącznie 121 zakażeń hantawirusem. Taki wynik sprawia, że stan ten zajmuje drugą pozycję w całych Stanach Zjednoczonych pod kątem liczby wykrytych przypadków. O dramatycznym przebiegu infekcji świadczy fakt, że aż 76 osób z tej grupy zmarło.

Wirus Sin Nombre a sytuacja na MV Hondius. Jak można się zarazić?

Mimo że wariant Sin Nombre nie przenosi się z człowieka na człowieka, to wciąż stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób stykających się z siedliskami dzikich zwierząt. Ryzyko zakażenia jest szczególnie wysokie w Kolorado ze względu na liczną populację jelonków białonogich. Z tego powodu specjaliści zalecają bezwzględne unikanie styczności ze śliną, moczem i odchodami tych ssaków. Należy również zachować szczególną czujność podczas sprzątania obiektów, w których mogły bytować gryzonie, czyli w opuszczonych domach, szopach oraz stodołach. Infekcja może mieć tragiczne następstwa i wywołać ostry zespół niewydolności oddechowej.

Z kolei w innej części Stanów Zjednoczonych urzędnicy odpowiedzialni za zdrowie publiczne wzmocnili nadzór w związku z infekcjami wykrytymi na wycieczkowcu MV Hondius. Obecnie amerykańskie służby monitorują stan 41 pasażerów, a 18 z nich przebywa w izolacji na terenie stanu Nebraska. W przeciwieństwie do wariantu Sin Nombre, na statku zidentyfikowano hantawirus z linii Andes. Ta specyficzna odmiana patogenu charakteryzuje się tym, że potrafi przenosić się między ludźmi.