Pół rodziny zginęło w jednej chwili! Tajemniczy wypadek pochłonął życie ojca i dwóch synów

Anita Leszaj
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-05-18 20:20

W niedzielę (17 maja) rano w Smykowie (powiat dąbrowski) doszło do dramatycznego wypadku. Niebieski fiat z impetem najechał na stojący na poboczu drogi samochód ciężarowy. W środku siedziało trzech mężczyzn, wszyscy zginęli na miejscu.

  • Na miejscu zginęło trzech mężczyzn: Józef Ś. († 69 l.) oraz jego synowie Andrzej († 45 l.) i Paweł († 41 l.), wszyscy byli mieszkańcami Smykowa.
  • Miejsce wypadku znajdowało się blisko domu ofiar, a na drodze nie znaleziono śladów hamowania. Okoliczności zdarzenia oraz cel wyjazdu ojca z synami wciąż pozostają niewyjaśnione.

Tragiczny wypadek w Smykowie. Nie żyje trzech mężczyzn

Pół rodziny zginęło w jednej chwili! To jakieś fatum – mówi pani Józefa ( 65 l.) mieszkanka Smykowa. To właśnie w okolicy jej domu doszło do dramatycznych wydarzeń w niedzielny poranek. – My spaliśmy, niczego nie widzieliśmy, ale przybiegła do nas sąsiadka Kinga, żona jednego z mężczyzn, którzy zginęli. Był cała roztrzęsiona i nam powiedziała, co się wydarzyło. To ona dzwoniła po pomoc, była pierwsza na miejscu wypadku – opowiada kobieta.

Okazje się w niebieskim Fiacie jechali: Józef Ś. († 69 l.) wraz z dwoma synami: Andrzejem († 45 l.) oraz Pawłem († 41 l.). Wszyscy byli mieszkańcami Smykowa (powiat dąbrowski), mieszkali w jednym domu. Paweł był kawalerem, jego tata Józef wdowcem, a Andrzej miał żonę i dwoje dzieci.

Nie było śladów hamowania. Nic nie zapowiadało nieszczęścia

Z okien ich domu widać było zaparkowaną ciężarówkę. Oni mieszkali bardzo blisko, może 200-300 metrów od miejsca, gdzie zginęli – opowiada sąsiadka. Wiadomo, że auto prowadził jeden z braci, prawdopodobnie Andrzej, jednak dopiero ma to ustalić prokuratorskie śledztwo. Wiadomo, że z auta, którym jechał ojciec z synami niemal nic nie zostało. Siła uderzenia dosłownie zmiażdżyła przód samochodu.

"Super Express" rozmawiał z synem Józefa († 69 l.) i bratem Andrzeja oraz Pawła, który mieszka za granicą. – Ja nie wiem co się stało, z ojcem i braćmi rozmawiałem niedawno. Nic nie wskazywało, że dojdzie do nieszczęścia. Byłem na miejscu tragedii, nie widziałem tam śladów hamowania – powiedział pan Łukasz. Jak tylko dowiedział się o wypadku, wsiadł w samolot i przyleciał do Polski.

W sprawie wypadku jest bardzo dużo znaków zapytania. Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia było dobrze znane kierowcy. Znajduje się ono w bardzo bliskiej odległości od domu rodzinnego. Szosa w miejscu wypadku skręca bardzo nieznacznie. Wydaje się, że trudno tu stracić kontrolę nad autem. Niewyjaśniony pozostaje także cel wyjazdu ojca i braci w niedzielny poranek. Żona Andrzeja Ś. zapytała męża przed wyjściem, gdzie idzie, on odparł jej tylko, że "niedaleko".

Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
WYPADEK ŚMIERTELNY
POWIAT DĄBROWSKI
ZDERZENIE Z CIĘŻARÓWKĄ