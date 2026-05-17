Kiedyś była tu wieś, dziś stoją drzwi do nieistniejącego świata. Mało kto o nich wie

Kiedyś tętniło tu życie - dziś po tej łemkowskiej miejscowości znaleźć można tylko resztki tego, co zostało po tętniącej życiem miejscowości - pozostałości po fundamentach domów, stare jabłonie, cmentarz, kapliczki. Skrywają one pamięć o tym co już minęło - dziś hula wiatr, czasem przejdzie jakiś turysta, spotkać można też pasterzy wypasających owce.

Pierwsze wzmianki o wsi Długie pochodzą z 1581 i 1629 roku. W XVI wieku należała do Stadnickich, później weszła w posiadanie Siemieńskich-Lewickich. Znajdowała się tu cerkiew, był tez młyn.

I wojna światowa okazała się być tragiczna dla mieszkańców, którzy bardzo ucierpieli podczas przeprowadzonych w tamtej okolicy walk. Później przyszły masowe aresztowania - w 1914 roku internowano 14 osób w obozie koncentracyjnym w Thalerhofie.

W latach 20 XX wieku wieś wróciła do prawosławia, wybudowano nową cerkiew. Oprócz osób prawosławnych (150) w 1936 roku mieszkała tu jedna rodzina cygańska. Tuż po II wojnie światowej, w 1945 roku cała wieś została zmuszona do wyjazdu na Ukrainę.

Drzwi do nieistniejącego świata

Widok samotnych drzwi na tle pięknej przyrody jest niezwykły. Jednak po podejściu bliżej i przeczytaniu historii wsi (którą streszczam powyżej) wywołuje poruszenie w sercu. "Po bezdrożach wędrujesz? Tylko pozornie..." - tak zaczyna się wstęp do opisu historycznego, umieszczony na drzwiach, a w gardle pojawia się gula.

To projekt artystki Natalii Hładyk. Podobne drzwi znalazły się w czterech innych opuszczonych łemkowskich wioskach: Radocynie, Czarnem, Nieznajowej i Lipnej.

Jeśli macie dość popularnych szlaków, oklepanych miejsc - tutaj będziecie mieć poczucie, że dotarliście do zupełnie innego świata, odkrywając to, co z niego zostało.

Jak trafić do nieistniejącej już wsi Długie i znaleźć instalację? Zobacz poniżej: