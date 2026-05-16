Tragiczny wypadek w Bangkoku. Pociąg towarowy uderzył w autobus

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w Bangkoku. Pociąg towarowy jadący przez stolicę Tajlandii z ogromną siłą wjechał w autobus komunikacji miejskiej, który znajdował się na przejeździe kolejowym. Po chwili wybuchł potężny pożar.

Według lokalnych mediów autobus zatrzymał się na torach po tym, jak kierowca musiał czekać na zmianę świateł. Chwilę później nadjechał skład towarowy, który nie zdołał wyhamować przed przeszkodą.

Ogień objął autobus i pobliskie pojazdy

Siła uderzenia była ogromna. Po zderzeniu pojawiły się płomienie i gęsty dym, które objęły autobus oraz pojazdy znajdujące się w pobliżu przejazdu. Ratownicy rozpoczęli akcję gaśniczą i ewakuację rannych.

- Do poważnego wypadku doszło około godziny 15:35 w sobotę (16 maja), kiedy pociąg towarowy SRT nr 2126, jadący z Laem Chabang do węzła Bang Sue, zderzył się z autobusem linii 206 na przejeździe kolejowym Asok-Din Daeng, między stacjami Khlong Tan i Makkasan

- poinformował o szczegółach zdarzenia portal The Nation Thailand.

Według wstępnych informacji śmierć poniosło co najmniej osiem osób. Około 25 pasażerów zostało rannych i trafiło do szpitali.

Zamknięto stację kolejową

Pożar i unoszący się dym sparaliżowały także ruch kolejowy w okolicy. Problemy pojawiły się na stacji Makkasan , która znajduje się w pobliżu miejsca tragedii.

Jak podał portal The Nation Thailand: "Pobliska stacja Makkasan, należąca do Airport Rail Link, położona nad miejscem wypadku, została zadymiona z powodu pożaru, który unosił się w górę peronu. Ze względów bezpieczeństwa pasażerów stacja została tymczasowo zamknięta, a pociągi otrzymały polecenie przejazdu bez zatrzymywania się."

Strażakom udało się opanować sytuację po około godzinie. Następnie przywrócono normalne funkcjonowanie stacji i wznowiono ruch pociągów.

Trwa śledztwo po katastrofie

Tajlandzkie służby rozpoczęły szczegółowe wyjaśnianie okoliczności tragedii. Na miejscu pracują eksperci oraz policja, którzy zabezpieczają dowody i analizują przebieg zdarzenia.

- Departament Transportu Kolejowego prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku autobusu i pociągu w Makkasan, a BMTA (Bangkok Mass Transit Authority) poinformowało, że rodziny ofiar otrzymają początkowe odszkodowanie w wysokości 1,5 miliona bahtów każda

- informuje portal.

Władze zapewniły również, że wszystkie osoby poszkodowane otrzymają pomoc medyczną oraz wsparcie finansowe.

Służby zaznaczają, że bilans tragedii wciąż nie jest ostateczny. Ratownicy nadal prowadzą działania na miejscu katastrofy i sprawdzają wrak autobusu oraz okolicę przejazdu kolejowego.

8 Killed, 25 Injured in Bangkok Train-Bus Collision Near Makkasan StationEight people were killed and about 25 injured according to initial reports after a freight train collided with a public bus and several vehicles at a railway crossing in central Bangkok on Friday,… pic.twitter.com/fUwfPtgKLE— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 16, 2026