Krwawy mord przez grilla! Małżeństwo zabiło sąsiada, bo skarżył się na dym

Kłótnia o grilla zakończyła się mordem. Reżyser znaleziony martwy w śmieciarce

Dym z grilla na balkonie początkiem morderczej intrygi! Przed sądem w Toronto trwa proces 36-letniego Khoa Trana i jego żony, 30-letniej Quynh Nhu Nguyen. Para zasiadła na ławie oskarżonych w związku ze śmiercią swojego sąsiada, 53-letniego reżysera i scenarzysty Reeyaza Habiba. Tran odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a jego żona została oskarżona o pomoc po popełnieniu przestępstwa. Ciało Habiba znaleziono 8 czerwca 2023 roku w kontenerze na śmieci. Zwłoki były owinięte w koce i ręczniki. Przy ciele znajdowały się kartki z wiadomościami mającymi sugerować, że w środku znajdują się odpady po remoncie. Na jednej z kartek napisano: „Czy ktoś może wrzucić to do śmieci? Bardzo ciężkie”. Druga głosiła: „Proszę nie otwierać, w środku jest dużo ostrego metalu i szkła po remoncie”.

Habib mieszkał piętro wyżej i miał skarżyć się, że dym z grilla wpada do jego mieszkania

Według prokuratury wszystko zaczęło się od zwykłej sąsiedzkiej kłótni o grillowanie na balkonie. Habib mieszkał piętro wyżej i miał skarżyć się, że dym z grilla wpada do jego mieszkania. W sądzie przedstawiono ustalenia, według których Tran zgodził się wcześniej wysyłać sąsiadowi wiadomości przed rozpaleniem grilla, aby ten mógł zamknąć okna. Habib dostał takie wiadomości w maju 2023 roku. Później obaj mężczyźni mieli jeszcze rozmawiać osobiście. Według ustaleń sądu filmowiec wyszedł wtedy „trochę zdenerwowany” i trzasnął drzwiami. Kilka tygodni później mieszkańcy budynku usłyszeli krzyki. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej Daniel Del Mastro zeznał, że w nocy z 6 czerwca obudził go „niepokojący krzyk”. Nie wiedział jednak, skąd dochodził hałas, dlatego nie zadzwonił na policję.

Reeyaz Habib był scenarzystą i reżyserem. Pracował przy filmach „Samir”, „Fat Lady Sriracha”

Podobne zeznania złożyła była współlokatorka oskarżonych Linh Hua. Powiedziała, że również słyszała krzyki. Według niej Nguyen tłumaczyła później, że to Habib coś nagrywał. Kobieta zeznała też, że Nguyen miała namawiać ją, by nie odpowiadała na pytania policji i mówiła, że wszyscy byli wtedy razem w sypialni. Rodzina i znajomi Habiba zaczęli się niepokoić, gdy przestał odpowiadać na wiadomości i nie pojawił się na meczu tenisa. Dwa dni później znaleziono ciało reżysera. Sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci z powodu stanu ciała. Reeyaz Habib był scenarzystą i reżyserem. Pracował przy filmach „Samir”, „Fat Lady Sriracha”, „Wide Right” i „Humidor”. Proces ma potrwać jeszcze kilka tygodni.

Sonda Lubisz dania z grilla? Tak! Nie Nigdy nie jadłem/am

"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony? Pytanie 1 z 17 Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu? 16 17 18 Następne pytanie