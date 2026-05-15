Polka zaginęła na Majorce! Gdzie jest Anna Wilska?

Polka zaginęła na Majorce. Ostatnia wiadomość Anny Wilskiej może niepokoić

Czy wiesz co stało się z tą kobietą? Jeśli masz jakiekolwiek informacje, koniecznie zgłoś się na policję! Zaginiona 33-letnia Anna Wilska pochodzi z Ostrowitego Prymasowskiego w Wielkopolsce. Przez ostatnie lata mieszkała w Hamburgu, a pod koniec 2025 roku przeprowadziła się na Majorkę w Hiszpanii. Od połowy kwietnia nie daje jednak znaku życia. Ostatni kontakt z kobietą miał miejsce 17 kwietnia. Anna napisała wtedy wiadomość z konta obcego mężczyzny na Instagramie. Skontaktowała się z mężem swojej przyjaciółki. Twierdziła, że została okradziona na plaży i nie ma telefonu, paszportu ani kontaktów do rodziny. „Jestem w Hiszpanii i zostałam okradziona na plaży. Nie mam telefonu ani paszportu ani nic” — napisała w wiadomości, do której dotarł „Fakt”.

Wcześniej, 13 kwietnia, Anna rozmawiała jeszcze ze swoim bratem. Według rodziny rozmowa nagle się urwała i od tamtej chwili zaczęły się problemy z kontaktem. Bliscy kobiety podkreślają, że choć zdarzało jej się nie odzywać przez jakiś czas, nigdy wcześniej nie trwało to tak długo. Ich niepokój dodatkowo wzbudza fakt, że Anna sama próbowała skontaktować się z rodziną, a później kontakt całkowicie się urwał. Rodzina próbowała ustalić, gdzie mogła przebywać 33-latka. Skontaktowano się nawet z hostelem na Majorce, w którym miała się zatrzymać. Okazało się jednak, że nikt o takim nazwisku tam nie nocował. Bliscy rozmawiali też z mężczyzną, z którego konta została wysłana ostatnia wiadomość. Ten miał zapewnić, że sam próbował szukać Anny, ale obecnie nie ma z nią żadnego kontaktu.

Ważne numery telefonu. Gdzie zgłaszać się z informacjami o zaginionej?

Sprawa została zgłoszona policji. Poszukiwania prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Rysopis zaginionej: – około 175 cm wzrostu, – szczupła sylwetka, – niebieskie oczy, – brunetka z jasnymi refleksami, – średniej długości włosy, – charakterystyczny ślad po szczepieniu na lewym ramieniu.

Każdy, kto ma informacje o Annie Wilskiej lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 47 772 12 11 albo pod numerem alarmowym 112.

Sonda Czy znasz kogoś, kto zaginął za granicą? Tak Nie