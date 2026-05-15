Szok! Urodziła żywe dziecko i wrzuciła je do ścieków. Ciało wypadło z beczkowozu. "Nie miał szans"

W czwartek, 14 maja 2026 roku, około godziny 10:00 na terenie oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie (gmina Grunwald) rozbłysły koguty policyjnych radiowozów. Służby zostały wezwane na miejsce po tym, jak jeden z pracowników zauważył ludzki płód. Wypadł z beczkowozu podczas opróżniania szamba. Czy doszło do przestępstwa? Z ustaleń dziennikarzy "Super Expressu" wynika, że do urodzenia dziecka mogło dojść około 5-6 miesiąca ciąży. Sekcja zwłok, którą wykonano w piątek, 15 maja 2026 roku, wykazała że maleństwo urodziło się żywe, lecz nie miało szans na przeżycie bez specjalistycznej pomocy medycznej. Prawdopodobnie matka wyrzuciła zawiniątko do ścieków.

Prokuratura w Elblągu ma wkrótce ujawnić więcej informacji. Na razie nikt nie został zatrzymany, wciąż trwają intensywne działania śledczych, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Zostały też zlecone badania DNA martwego dziecka. Nasze nieoficjalne ustalenia wskazują na to, że postępowanie idzie w kierunku "spowodowania ewentualnego celowego poronienia", lecz zostanie to jeszcze sprecyzowane.

Do sprawy z pewnością na pewno jeszcze wrócimy.

