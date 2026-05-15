To już się zaczyna! Nadciągają ulewy, podtopienia, superkomórki burzowe. Pogoda nie ma litości

Agnieszka Przystaś
2026-05-15 11:42

Pogoda na weekend nie szykuje się najlepsza! Synoptycy nie mają dobrych wieści - burze, deszcze, a nawet lokalne podtopienia. Do tego grad i silny wiatr - Wiele modeli numerycznych, między innymi ECMWF, GFS, UM oraz mapy baryczne DWD, wskazuje zgodnie, że będzie to jeden z najbardziej wilgotnych i dynamicznych epizodów pogodowych ostatnich tygodni - mówi "Super Expressowi" Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.

Pomorze ulewa

Autor: PSP Puck/ Materiały prasowe

W maju pogoda nas nie rozpieszcza, a może być... jeszcze gorzej! Weekend zapowiada się burzowo. Spadnie sporo deszczu. Z informacji IMGW wynika, że do Polski dostaje się niż znad południowo-zachodniej Europy. Do kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny od zachodu, natomiast bliżej wschodniej części Polski oraz południowego wschodu utrzymywać będzie się cieplejsza i bardzo wilgotna masa powietrza związana z frontem ciepłym.

To właśnie kontrast pomiędzy chłodniejszym powietrzem napływającym od zachodu a cieplejszą masą zalegającą nad centrum i wschodem kraju będzie napędzał rozwój intensywnej konwekcji oraz wielogodzinnych opadów deszczu - mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

Sytuacja może dodatkowo skomplikować się pod koniec weekendu, ponieważ jak część modeli sugeruje możliwość utworzenia się wtórnego ośrodka niżowego nad południowo-zachodnią lub południową Polską.

Nadciągają deszcze i burze. Tyle spadnie deszczu w weekend 15-17.05

Jak przekazuje nam Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, wiele modeli numerycznych jest zgodnych, że będzie to jeden z bardziej wilgotnych okresów ostatnich tygodni!

Okazuje się, że na przeważającym obszarze kraju może spaść od 15 do 40 mm deszczu, na południu i południowym wschodzie od 40 do 70 mm, a lokalnie w górach, na terenach podgórskich oraz pod najsilniejszymi burzami możliwe są jeszcze wyższe sumy opadów sięgające nawet 80-100 mm!

 Największym zagrożeniem pod koniec weekendu mogą być nie tylko same burze, ale przede wszystkim wielogodzinne opady prowadzące do lokalnych podtopień, gwałtownych wezbrań mniejszych rzek oraz problemów hydrologicznych w miastach i terenach podgórskich - mówi Agnieszka Prasek.

Jak zaznacza rzeczniczka IMGW, sytuacja dynamicznie się zmienia, warto na bieżąco śledzić ostrzeżenia IMGW oraz aktualne dane radarowe.

Burze w piątek 15.05

Początek wekendu przyniesie burze. W piątek 15.05 już od godzin południowych można spodziewać sie ciemnych chmur!

Prognozy modeli UM oraz ECMWF wskazują, że burze mogą organizować się w układy wielokomórkowe, a miejscami możliwe będą również struktury liniowe. Lokalnie niewykluczone są nawet superkomórki burzowe, szczególnie tam, gdzie korzystnie ułoży się ścinanie wiatru w pionowym profilu atmosfery - informuje Agnieszka Prasek.

Najgroźniejsze zjawiska jakich można spodziewać się w czasie burz w piątek to intensywne opady deszczu, bardzo duża aktywność elektryczna, grad, oraz silne porywy wiatru osiągające 70-80 km/h, a lokalnie możliwe, że więcej!

Według modeli GFS, ECMWF oraz UM już w piątek miejscami może spaść od 15 do 30 mm deszczu - podczas burz pomiar może być wyższy.

Pogoda na sobotę 16.05. Opady deszczu

Z kolei w sobotę 16.05 chociaż wciąż możliwe będą burze, to przejdą one w wielogodiznne opady deszczu.

 Modele UM, ECMWF oraz GFS wyraźnie wskazują zwiększone ryzyko wysokich sum opadowych na południu, południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. W wielu miejscach może spaść od 20 do 30 mm deszczu, lokalnie więcej, szczególnie tam, gdzie opady będą miały charakter ciągły lub gdzie burze będą regenerować się nad tym samym obszarem - przekazuje Agnieszka Prasek.

Możliwe będą lokalne podtopienia, wezbrania małych rzek, problemy z odpływem wody w miastach, zalania dróg i niżej położonych terenów.

Na termometrach do około 20-21 stopni na południowym wschodzie kraju.

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę wilgtona masa powietrza może utrzymywać się nad południową częścią Polski.

Niedziela 17.05.2026. Deszcz nie odpuszcza

W niedzielę mogą utrzymywać się opady i burze! To będzie najbardziej "mokry" dzień wekendu. Nadal możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalne burze, oraz wiatr osiągający w porywach około 70-75 km/h.

Według ustaleń IMGW ajbardziej zagrożone pozostaną:

  • południowa część kraju,
  • południowy wschód,
  • obszary podgórskie i górskie,
  • oraz częściowo wschodnia Polska.

Temometry wskażą dość wysokie temperatury! Na wschodzie kraju nawet do 22-23 stopni, podczas gdy w centrum i na zachodzie termometry pokażą około 15-17 stopni.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziesięciu województw.: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Alerty zaczną obowiązują w piątek od godz. 13 i potrwają do godz. 22.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo około 85 km/h. Lokalnie możliwy grad – czytamy.

