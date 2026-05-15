Jaka pogoda na Boże Ciało 2026 i długi weekend czerwcowy? Tak wyglądają pierwsze prognozy

Maria Hędrzak
2026-05-15 11:30

W pierwszym tygodniu czerwca, dzięki uroczystości Bożego Ciała, Polacy zyskają szansę na zaplanowanie sobie długiego weekendu. Czy pogoda w Warszawie będzie jednak sprzyjać wycieczkom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu? Sprawdziliśmy, jak wyglądają pierwsze prognozy na dni od 4 do 7 czerwca.

Autor: CHUTTERSNAP/ Unsplash.com

Boże Ciało 2026 - kiedy długi weekend czerwcowy?

Dzięki uroczystości Bożego Ciała, czwartek, 4 czerwca będzie dniem wolnym od pracy. Jeśli chce się zaplanować długi weekend, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w następujący po święcie piątek. W ten sposób odpoczywać od obowiązków zawodowych można przez cztery dni.

Boże Ciało 2026 i długi weekend - jaka pogoda w Warszawie? Prognoza

Plany na początek czerwca okażą się oczywiście dla wielu osób silnie uzależnione od pogody. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy aura w Warszawie będzie wtedy sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi poza domem. Długoterminowa prognoza, zaprezentowana w serwisie AccuWeather, wygląda naprawdę optymistycznie. W stolicy powinno być słonecznie, a termometry w dniach 4-7 czerwca wskażą maksymalnie od 19°C do 24°C.

Nadzieję na sprzyjającą pogodę daje także prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zapowiedzią synoptyków, w tygodniu 1-7 czerwca temperatura maksymalna na Mazowszu wyniesie średnio 20°C, a minimalna - 11°C. 

Warto oczywiście pamiętać, że do Bożego Ciała 2026 zostało jeszcze sporo czasu, a warunki pogodowe mogą zmieniać się dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić prognozy prezentowane przez ekspertów, nie zapominając przy tym o sprawdzaniu ewentualnych ostrzeżeń meteorologicznych wydawanych przez IMGW.

