"Nie tak miało być". Po śmierci Stanisławy Celińskiej w sieci pojawił się nekrolog. Tak ją pożegnano

Stanisława Celińska zmarła 2 tygodnie po swoich 79. urodzinach

Stanisława Celińska przez dekady zachwycała publiczność niezwykłym talentem i charakterystycznym głosem. Widzowie pokochali ją za role w takich produkcjach jak "Noce i dnie", "Nie ma róży bez ognia" czy serial "Barwy szczęścia". Jeszcze kilka tygodni temu występowała na scenie, mimo problemów zdrowotnych. Jej ostatni koncert odbył się pod koniec kwietnia i dziś nabiera wyjątkowo symbolicznego znaczenia.

Gwiazda odeszła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak celebrowała swoje 79. urodziny. "Super Express" poznał szczegóły śmierci wybitnej artystki, która ostatnie dni życia spędziła w szpitalu.

Była nieprzytomna - usłyszeliśmy.

Znane są już szczegóły ostatniego pożegnania artystki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 maja w Warszawie. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie rodzina, przyjaciele i tłumy wielbicieli odprowadzą aktorkę na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spocznie o godzinie 13.00.

Wzruszające pożegnanie - nekrolog i kondolencje od Michała Kwiecińskiego

Po śmierci aktorki w sieci pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku. Michał Kwieciński, reżyser i producent odpowiedzialny m.in. za "Rodzinę zastępczą" czy film "Chopin, Chopin", zdecydował się na wyjątkowe pożegnanie w postaci wpisu, który pojawił się na stronie poświęconej nekrologom w serwisie Wyborcza.

Stasiu, nie tak miało być, przecież byliśmy umówieni na koncert! - zaczął z żalem.

I dodał:

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wspaniałego Człowieka, wielkiej Aktorki i Piosenkarki, Przyjaciółki. Stasiu, to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych, będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Rodzinie składam serdeczne kondolencje.

