Syn Johna Lennona walczy z poważną chorobą! Apeluje o dbanie o swoje zdrowie

John Lennon to jeden z największych artystów w historii muzyki. Ogólnoświatową sławę i nieśmiertelne uznanie zyskał jako współzałożyciel, kompozytor, autor tekstów, wokalista i gitarzysta w zespole The Beatles. Po jego głośnym rozpadzie muzyk skupił się na szeroko komentowanej karierze solowej, którą łączył z działalnością na tle społeczno-politycznym, w czym aktywnie wspierała go jego druga żona, artystka Yoko Ono. Para doczekała się syna, Seana Ono Lennona, który także został muzykiem.

Dokładnie tak samo, jak starszy brat, syn Lennona z pierwszego małżeństwa z Cynthią Lennon. Julian Lennon swój muzyczny debiut zaliczył tak naprawdę już jako 11-letni chłopiec - zagrał na perkusji w utworze Ya-Ya, który trafił na album Walls and Bridges jego ojca. Własną debiutancką płytę Julian wydał w 1984 roku - projekt Valotte zapewnił mu bardzo duży sukces krytyczny i komercyjny i nominację do nagrody Grammy dla 'Najlepszego Nowego Artysty'. W kolejnych latach swojej kariery Julian Lennon zajął się także fotografią, wciąż również nagrywa - jego najbardziej aktualną płytą jest Jude z 2022 roku.

Syn Johna Lennona poinformował o poważnej chorobie!

Julian Lennon zmagał się na przestrzeni lat z problemami zdrowotnymi: w 2020 roku informował, że przeszedł zabieg usunięcia zmiany nowotworowej z głowy, kiedy to lekarze wykryli u niego czerniaka. W 2024 roku artysta przekazał, że choroba wróciła i po raz kolejny przeszedł operację. Ta na szczęście zakończyła się pomyślnie.

Niestety, syn Johna Lennona po raz kolejny ma kłopoty ze zdrowiem. Jak przekazał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, lekarze wykryli u niego chorobę wieńcową i dowiedział się, że znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Jak muzyk wskazuje w opisie, kluczem do wszystkiego są regularne wizyty lekarskie, gdyż nawet z pozoru zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie się nie są w stanie uchronić nas od tego, co kryje organizm. Na końcu Julian Lennon podziękował lekarzom, dzięki którym staje do walki o zdrowie.

Tak zmieniał się Julian Lennon:

