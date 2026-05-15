Elton John mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Artysta się jednak nie poddaje i tworzy nową muzykę

Elton John mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wciąż jednak tworzy muzykę

Sir Elton John, który przez dekady czarował nas swoimi hitami, w ostatnich latach zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Poważna infekcja zaatakowała jego oczy tak brutalnie, że gwiazdor stracił widzenie w prawym oku, a na lewe widzi tylko częściowo. Artysta zdecydowanie nie może cieszyć się w pełni codziennością.

– Ostatnie 15 miesięcy było dla mnie wyzwaniem, ponieważ nie byłem w stanie nic widzieć, niczego oglądać, niczego czytać – powiedział John w rozmowie z magazynem Vulture.

Muzyk jednak nie zamierzał się załamywać. Nie poddał się i postanowił nagrać kolejny album. Elton John opowiedział szerzej o swoich planach w trakcie ceremonii wręczenia prestiżowej nagrody Glenn Gould Prize w Toronto. Wręcza się ją żyjącej osobie za całokształt twórczości. Wspominana nagroda została nazwana na cześć kanadyjskiego pianisty Glenna Goulda. I ostatnio to wyróżnienie otrzymał właśnie John.

– Zawsze nagrywam płyty w taki sposób, że patrzę na tekst i piszę do niego muzykę, więc w tej chwili jestem trochę w du***. To, co stało się z moim okiem, dało mi jednak szansę, by w wieku 80 lat całkowicie odwrócić sposób, w jaki tworzę. Teraz najpierw piszę melodie, a teksty powstają jako drugie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem – dodał artysta znany z takich utworów, jak m.in. I'm Still Standing, Tiny Dancer czy Rocket Man (I Think It's Going To Be a Long Long Time).

John przyznał otwarcie, że jest bardzo zadowolony z efektów swojej pracy. – Nagrałem album, który tak bardzo różni się od wszystkiego, co do tej pory zrobiłem. To radosna płyta. Jestem zachwycony, bo dała mi ona kolejną szansę na tworzenie muzyki. Jeśli nie słucham muzyki, jestem martwy. Muzyka to moja dusza, moja siła napędowa. Jest wszystkim i była wszystkim dla mnie przez całe życie – podsumował

Mimo problemów, Elton John nie stracił pazura. Podczas gali ostro skrytykował Donalda Trumpa, chwaląc gościnność Kanadyjczyków. Pokazał też, że ma wielkie serce – nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów (prawie 400 tys. złotych!) oddał na cele charytatywne..