Znana jest data i miejsce pogrzebu Stanisławy Celińskiej. W sieci pojawił się nekrolog

Nie żyje Stanisława Celińska. Znana jest data i miejsce pogrzebu

We wtorek, 12 maja, media obiegła smuta informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka odeszła zaledwie dwa tygodnie po swoich 79. urodzinach. Przykrą wiadomość przekazano na oficjalnym profilu artystki. Z kolei Maciej Muraszko, menedżer gwiazdy, w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że Stanisława Celińska zmarła w szpitalu w godzinach popołudniowych.

Dwa dni po śmierci Stanisławy Celińskiej pojawiły się pierwsze informacje dotyczące jej pogrzebu. Wiadomo już, że uroczystości żałobne odbędą się w czwartek, 21 maja. O godzinie 11:00 rozpocznie się msza w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym W Warszawie. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Na cmentarzu uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:00.

Stanisława Celińska do końca była aktywna zawodowo. Poruszała się na wózku

Stanisława Celińska niemal do samego końca była aktywna zawodowo. Ostatni raz na scenie pojawiła 26 kwietnia w Gdańsku w ramach jubileuszowej trasy koncertowej "Atramentowe 10". Aktorka nie ruszała się już wtedy z wózka inwalidzkiego. Od wielu lat miała problem z plecami. Pod koniec ubiegłego roku przeszła operację.

Mimo pogarszającego się stanu zdrowia, Stanisława Celińska nie rezygnowała z występów. Miała zaplanowane koncerty na wiele tygodni do przodu. Na początku maja niespodziewanie odwołano występ w Białych Błotach.

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich zbyć około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówi "Super Expressowi" menedżer gwiazdy.

